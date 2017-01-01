12 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / HATAY HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Dörtyol TSM "Evde Sağlık Hizmeti" ekibi kurdu

12 Nisan 2017 Çarşamba, 12:42
Dörtyol TSM "Evde Sağlık Hizmeti" ekibi kurdu
Dörtyol TSM "Evde Sağlık Hizmeti" ekibi kurdu

(Fotoğraflı)

Necati İvgin
HATAY (İHA) - Hatay'ın Dörtyol ilçesinde Toplum Sağlığı Merkezi Müdürlüğü bünyesinde kurulan 'Evde Sağlık Hizmet Birimi' hizmete başladı.
Birimle alakalı açıklamada bulunan Toplum Sağlığı Merkezi Müdürü Dr. Sinan Dinçer Ayyıldız, kırsal kesimde yaşayan vatandaşlara sağlık hizmetlerinin TSM merkezlerince verilmeye başlamasıyla merkez bünyesinde 'Evde Sağlık Hizmet Birimi'ni kurarak hizmete başladıklarını kaydetti.
Dr. Ayyıldız, "Evde sağlık birimiz yatağa bağlı olan bireylerin evlerine giderek genel muayene tetkik, tahlil, tedavi, pansuman hizmeti vermekte ve gerekli hallerde görevli doktorlarımız reçete düzenleyebilmekteler. Kurulan birimde 4 doktor, 1 hemşire, 2 sağlık personelimiz görev yapmakta, hizmetten faydalanmak isteyen hastalar telefonla "444 3833" nolu komuta merkezimizi arayarak bu hizmetimizden mesai saatleri içerisinde yararlanabilirler" dedi.
Toplum Sağlığı merkezinde kurulan "Evde Sağlık Birimi" 16 Nisan'da yapılacak olan referandumda oy kullanmak isteyen yatalak hastalarında rey kullanmaları için taşıma hizmeti vereceği açıkladı.
Evde sağlık hizmetinden yararlanan hasta yakınları "Allah, devletimizden zeval vermesin. Hükümet yetkililerimizden razı olsun"diyerek memnuniyetleri ifade ettiler.
(NCT-Y)

12.04.2017 12:50:19 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Şehit isimleri Kırıkhan'daki okullara verilecek
YEREL

ŞEHİT İSİMLERİ KIRIKHAN'DAKİ OKULLARA VERİLECEK
Hatay'da terör operasyonu
YEREL

HATAY'DA TERÖR OPERASYONU
AK Parti İl Başkanı Atıç: &quot;16 Nisan'da güçlü bir Türkiye'yi, güçlü bir 'Evet' ile karşılayacağız&quot;
YEREL

AK PARTİ İL BAŞKANI ATIÇ: "16 NİSAN'DA GÜÇLÜ BİR TÜRKİYE'Yİ, GÜÇLÜ BİR 'EVET' İLE KARŞILAYACAĞIZ"
Diyarbakır'daki terör saldırısı
YEREL

DİYARBAKIR'DAKİ TERÖR SALDIRISI

Öğrenciler, 400 fidanı toprakla buluşturdu
YEREL

ÖĞRENCİLER, 400 FİDANI TOPRAKLA BULUŞTURDU
Suriye'deki iç savaş
YEREL

SURİYE'DEKİ İÇ SAVAŞ
Başkan Seyfi Dingil: &quot;Türkiye'nin geleceği için son şansımız&quot;
YEREL

BAŞKAN SEYFİ DİNGİL: "TÜRKİYE'NİN GELECEĞİ İÇİN SON ŞANSIMIZ"
Kaymakam ve kurum müdürleri konsere hazırlanıyor
YEREL

KAYMAKAM VE KURUM MÜDÜRLERİ KONSERE HAZIRLANIYOR
Hatay'da Musevilerin Hamursuz Bayramı kutlamaları
YEREL

HATAY'DA MUSEVİLERİN HAMURSUZ BAYRAMI KUTLAMALARI
Kömür yardım alan vatandaşlar nakliye ücreti ödemeyecek
YEREL

KÖMÜR YARDIM ALAN VATANDAŞLAR NAKLİYE ÜCRETİ ÖDEMEYECEK
EN ÇOK OKUNANLAR
Roketsan'ın yeni ürünleri yolda
TEKNOLOJİ

ARTIK BOYLARI 2 METRE DEĞİL...

 1
  • 2 Bu kıyafet bir devrimi gerçekleştirdi!
  • 3 Türkiye'nin en güzel kadınlarından biriydi! Son hali görenleri şaşırtıyor...
  • 4 Dünya onu konuşuyor! Parasızlıktan okulu bırakmıştı...