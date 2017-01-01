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Genç çiftçilere 30 bin liralık hibe desteği

12 Nisan 2017 Çarşamba, 12:44
Genç çiftçilere 30 bin liralık hibe desteği
Genç çiftçilere 30 bin liralık hibe desteği
- Akhisar'da 'Genç Çiftçi' projesi anlatıldı

(Fotoğraflı)

Barış Gezici
MANİSA (İHA) - Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından tarımda sürdürülebilirliğin sağlanması amacıyla başlatılan "Genç Çiftçi" projesi kapsamında, 30 bin TL'ye kadar verilen hibe desteğinden yararlanmak isteyen
genç çiftçiler, başvurularını sürdürüyor.
Manisa'nın Akhisar ilçesinde "Genç Çiftçi" projesi tanıtım programı yapıldı. Akhisar Belediyesi Meclis Toplantı Salonu'nda, Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü tarafından düzenlenen programa, Akhisar Belediye Başkanı Salih Hızlı, Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü İsmail Kaya, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Mete Demir, Akhisar İlçe Emniyet Müdür Vekili Caner Aker, Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürü Halil Karadeniz, Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürü Ahmet Kılıç, muhtarlar ve genç çiftçiler katıldı. Genç Çiftçi projesini anlatan video gösteriminin ardından çiftçilere proje anlatıldı. Proje hakkında bilgi veren Akhisar Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürü Ahmet Kılıç, "Genç çiftçilerimiz sistem üzerinden kayıt yapmaya başladılar. 20 günlük süre sonunda, kayıtlar sona erecek ve projeleri onaylanan 18 ile 41 yaş aralığındaki gençlerimiz, tarım ve hayvancılık sektöründe, 30 bin lira hibe ile iş hayatına atılacaklar. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı köye dönecek gençlerimiz için projeler hazırladı ve bu projelerden birini seçenler, herhangi bir danışmanlık firmasına başvurmasına gerek kalmadan hibe desteği alabilecekler. Genç çiftçilere 2017 yılında verilecek olan 30 bin lira hibe desteğine ilişkin tebliğ Resmi Gazetenin 31 Mart 2017 tarih ve 30024 sayısında yayımlandı. Buna göre 2017 yılında genç çiftçilerimize proje karşılığında 30 bin lira hibe desteği verilecek. Projede dikkat çeken bir detay ise, köye dönüş yapacak gençlerimizin 15 adet büyükbaş ve 50 adet küçükbaş hayvandan daha fazla hayvanları bulunması durumunda hibe desteğinden yararlanamıyorlar. Ayrıca eşleri çalışan genç çiftçilerimizin de projeden yararlanma imkanı yok. Çünkü kesin başvuru işlemi esnasında SGK'dan çiftçinin ve eşinin çalışmadığına dair belge talep ediliyor. Başvurular 07 Nisan 2017 tarihinde başladı ve 05 Mayıs 2017 günü sona eriyor. Başvuru yapacak gençlerimizin tavsiye projelerden birini seçerek başvurmaları ve hibenin son aşamasında yatırımın yapılacağı köy, ilçe veya kırsal alana ikametlerini aldırmaları gerekiyor" dedi.
Genç çiftçilerin hazırladığı projeleri önemsediklerini ifade eden Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü İsmail Kaya, geçen yıl büyük bir talep patlaması yaşandığını belirterek, genç çiftçi başvuru sistemini tüm bölgede gençlere anlatacaklarını kaydetti. Program soru-cevap kısmı ile son buldu.
(BG-ÖND-Y)

12.04.2017 12:51:59 TSI
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