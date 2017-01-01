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Bakan Yardımcısı Çiftci'den referandum çalışması



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VAN (İHA) - Gümrük ve Ticaret Bakan Yardımcısı Fatih Çiftci, memleketi Van'da referandum çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

AK Parti İpekyolu İlçe Başkanı Rasim Aslan ve partililerle mahalle ziyaretlerine devam eden Bakan Yardımcısı Çiftci, bugün de İpekyolu ilçesine bağlı İlikaya, Aşağı ve Yukarı Gölalan ile Karagündüz mahallelerini ziyaret etti. Vatandaşlarla bir araya gelen Çiftci, "Çok önemli bir süreçten geçiyoruz. Milletin refahı ve huzuru, demokrasi ve cumhuriyet için, her alanda daha iyi hizmetler yapabilmek için evet demeliyiz. Çocuklarımızın geleceği, devletimizin bekası, koalisyonlara son vermek, istikrarın sürekli olması ve yeni Türkiye için evet demeliyiz. Bu seçim milli irade ile vesayet rejiminin oylanacağı seçimdir. Bu seçim 15 Temmuz'un ertesi günüdür. Demokrasiye nasıl sahip çıktığımızı ancak bu oylama ile ispat edeceğiz. Bu bilinçle mutlak surette yeni Türkiye için evet oyunu vermemiz gerekiyor. Bu seçim, bir siyasi partinin seçimi değil, halkın kendisini ve ülkesini geleceğe taşıyacak yeni bir hükümet sistemini seçmesidir. Kararlılık ve azimle yürümek adına inşallah sizlerin doğru kararıyla güçlü bir 'evet'le bu süreci aşacağız" dedi.

Gerçekleşen ziyarette halkın talep ve sıkıntılarını da dinleyen Çiftçi, mevcut sorunlar ve yapılması gerekenler konusunda talimatlar vererek, sorun ve ihtiyaçların en kısa sürede giderileceği sözünü verdi.

(MSA-Y)



12.04.2017 12:52:11 TSI

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