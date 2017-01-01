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Bingöl'de kitap okuma yarışması sonuçlandı

12 Nisan 2017 Çarşamba, 12:47
Bingöl'de kitap okuma yarışması sonuçlandı
Bingöl'de kitap okuma yarışması sonuçlandı

(Fotoğraflı)

Yılmaz Atar
BİNGÖL (İHA) - Bingöl'de liseler arası altın ödüllü kitap okuma yarışması sonuçlandı.
Bingöl İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen altın ödüllü liseler arası kitap okuma finali yarışması Rekabet Kurumu Anadolu Lisesinde yapıldı.30 liseden 6'şar öğrencinin katıldığı finalde, 6 kitaptan hazırlanan 90 soruluk çoktan seçmeli test uygulandı. Yarışmada bireysel kategoride Yunus Emre Anadolu Lisesi öğrencilerinden Elifnur Güzhan birinci, Ceylan Bulut ikinci ve Ömer Faruk Çelik ise üçüncü oldu.
Yarışmada dereceye giren öğrenciler altın ile, katılımcı öğrenciler ise çeşitli hediyelerle ödüllendirildi.
Öğrencilerin kitap okuma alışkanlığı kazandırmak istediklerini aktaran İl Milli Eğitim Müdürü Kadri Engin, "Bunun yanında kitap okumayı sevdirmek, kelime dağarcığını zenginleştirmek ve güven duygusunu kazandırmak amacıyla liselerimiz arası kitap okuma yarışması düzenledik. Yarışmada dereceye giren ve yarışmaya katılan tüm öğrencilerimizi tebrik ediyorum" dedi.
(YA-HİV-Y)

12.04.2017 12:54:06 TSI
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