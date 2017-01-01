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AK Parti basınla bir araya geldi



(Fotoğraflı)



Işık Çapanoğlu

KARS (İHA) - AK Parti Kars Milletvekili Selahattin Beyribey ve İl Başkanı Adem Çalkın, 16 Nisan'da gerçekleştirilecek olan referandum öncesi kentte görev yapan yerel ve ulusal basının temsilcileriyle bir araya geldi.

Bir otelde gazetecilerle bir araya gelen Milletvekili Beyribey ve Başkan Çalkın, 16 Nisan Pazar günü oylanacak olan Yeni Anayasa ve Başkanlık Sistemine geçilmesi ile Ülke genelinde olduğu gibi Kars'ta da yatırımların artarak devam edeceğini ve temeli atılan projelerin bir bir tamamlanarak hizmete gireceğini belirttiler.

Hayırcı muhaliflerin Kars'a yapılan yatırımları çeşitli spekülasyonalar yaparak inkar ettikleri ve Karslıların 16 Nisan'da 'Hayır'cılara kırmızı kart gösterecekleri ifade eden Başkan Adem Çalkın, il genelinde tüm teşkilat mensupları ve partilileriyle birlikte 'Evet' kampanyası yürüttüklerini söyledi.

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan'ın Kars'ta geçtiğimiz hafta çok önemli 2 temel atma töreni gerçekleştirdiğini hatırlatan Adem Çalkın, "Nasip olursa Bakanımız yarın da bizimle beraber olacak. 16 Nisan günü de bizimle birlikte olacak ve referandum sürecini birlikte sonlandıracağız. Temennimiz Kars ve Bakanımız için ülkemiz için kesinlikle 'Evet' çıkmasını diliyoruz. İnşallah böyle de görünüyor. Bizler 1 Kasım seçimlerinde de sık sık siz gazeteciler ile bir araya gelerek AK Parti iktidarın ülkemize ve Kars'a çok kazanımlar getireceğini söylüyorduk. Çok şükür icraatlarımız ile verdiğimiz sözler yerine geliyor. Çünkü 1 Kasım'da halkımızdan destek istedik ve millet arkamızda durdu. Bizlerde milletimize hizmet sunma yarışı içerisindeyiz. Sayın Milletvekilimiz ve teşkilatlarımızın öncülüğünde hizmet etmeye devam ediyoruz ve yine diyoruz ki 16 Nisan'da yine Karslılar bakanının, milletvekilinin ve Cumhur'un arkasında duracak. Yine söz verdiğimiz gibi 16 Nisan'dan sonra da şehrimizin ve milletimizin önü daha da açık olacak" dedi.

Hayırcıların temeli atılan proje ve yatırımları karalamak için çeşitli spekülasyonlar yaptıklarına dikkat çeken Çalkın, "Yapılan yatırımların karalanması gündeme getiriliyor. Tabibi referandum kampanyaları yürütülür. Siyasi partiler çalışmalarını yapar. Ama siyasi partilerin yaptıkları çalışmaları sonuçta bir temsildir. Bu çalışmalar iftira ve yalanlar üzerinden yapılmamalıdır. Yarın bu yatırımlar faaliyete geçtiği gün bu spekülasyonları yapan arkadaşları yüzlerinin kızarmaması lazım. Tabiki arsızın yüzü kızarmaz ama arlı yüz kızarır. Söylediklerinin temeli olmalıdır. Siyasetçilerin gerçekçi kampanyalar yürütmesi gerekir. Bizim derdimiz sadece Kars'tır. Biz istiyoruz ki Kars büyüsün, istihdam gelişsin, önümüzdeki engeller kalksın. Ama onlar Kars'ın önüne engel olmaya çalışıyorlar. Biz Kars halkının iradesine çok güveniyoruz. 16 Nisan'da Kars'ta da yüksek oranda 'Evet' çıkacak. Ve bu evetler onlara birer kırmızı kart olacaktır. Kars'ın bütünlüğü ve Kars sevdası için 'Evet' diyoruz" diye konuştu.

Yaklaşık 1 aydır Kars'ın her köşesini adım adım gezdiklerini dile getiren Milletvekili Dr. Selahattin Beyribey, "Bu adım adım gezilerimizde şuana kadar AK Parti'den milletvekili olan bütün kardeşlerimiz, aday adaylarımız, il genel meclis üyelerimiz, önceki dönem ilçe başkanlarımız, il başkanlarımız, bütün kardeşlerimiz bizimle beraber yollara düştüler, bu ülkenin bekası, çoluğumuzun çocuğumuzun geleceği, şanlı bayrağımızın sonsuza kadar dalgalanması için hep beraber mücadele ediyoruz. Bu mücadele ve çalışmada bizi yalnız bırakmayan Kars halkımıza şükranlarımı sunuyorum. Bakanımız birçok defa bizimle beraber kapı kapı dolaştı, dükkan dükkan dolaştı, birçok yatırımların temelini attı, beraber temelini attık ve bunları devam ettiriyoruz. Dünden bugüne sadece ve sadece bir yıl içerisinde Kars'a gelen yatırımların miktarı 2 milyar TL'dir. Bakanımız geldikten sonra Kars'ımıza 2 milyar liralık yatırım gelmiştir. Bu aslında Karslının hayali idi, Karslının gelecek ile ilgili umuduydu ve o umutlar gelişiyor" şeklinde konuştu.

Hayır diyenlerin Karslı sattıkları Et-Balık Kurumunu kendilerinin açtığını dile getiren Milletvekili Beyribey sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şimdiki hayır diyenler dün Et-Balık Kurumunun satmıştı, onlar satmıştı biz yeniden açtık. Cumhuriyet Halk Partililer Kars'ta Et-Balık Kurumunu satmışlardı, yeni Et-Balık Kurumunu dediğimiz Kesimhane ve Besihanenin biz temelini attık ve inşallah açılışını da yapacağız. Karayollarımız tek yoldu, duble yollarla Kars'ın her tarafını birleştiriyoruz, Kars tam bir kavşak oluyor. Iğdır'ı birleştiriyoruz, Ardahan'ı birleştiriyoruz, Ağrı'yı birleştiriyoruz, Artvin'i birleştiriyoruz, Rize'yi birleştiriyoruz, Gürcistan'ı birleştiriyoruz, Kars tam bir kavşak oluyor. Kars büyüyor diye bundan birileri rahatsız oluyor. Kars geçmişte nüfusunun azalan, yatırımların olmadığı ilden yeniden yatırımların olduğu il, gelişmenin olduğu ile döndü. Ama üzülerek görüyorum ki; bir kısım siyasetçiler Kars'a gelen bu hizmetlerden dolayı rahatsızlar. Kars'a gelen hizmetlere karşı hainlik yapıyorlar. Niye Kars'a Hizmet gelmesin, niye Kars büyümesin, niye Kars göç versin. Kars buralardan gitsin, Kars küçücük üç tanenin, beş tanenin tekelinde kalsın. Yok öyle bir şey yok. Kars, Türkiye'nin en büyük cazibe merkezlerinden bir tane oluyor. Yatırımlarla büyüyor, Bakanımız Ahmet Arslan'la beraberle de daha da büyüyor."

Yapılan konuşmaların ardından Milletvekili Selahattin Beyribey ve İl Başkanı Adem Çalkın, basın mensuplarının sorularını yanıtladılar. Toplantıda genel olarak referandum konuşuldu. Toplantı sonrasında bir de hatıra fotoğrafı çektirildi.

(IÇ-AT-Y)



12.04.2017 12:56:17 TSI

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