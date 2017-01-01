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İstasyon Mahallesi'ndeki tek katlı yapıyı Kobidos kiraladı



(Fotoğraflı)



İsmail Gündüz

KOCAELİ (İHA) - Kartepe Belediye Encümeni yaptığı haftalık toplantıda, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'nce ihale ilanı yapılmış olan İstasyon Mahallesi'nde belediyeye ait tek katlı yapının kiralama ihalesini kapalı teklif usulüyle gerçekleştirdi.

Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "İstasyon Mahallesi Estergon Caddesi adresi, tapuda Uzunbey Kumlaçiftliği 2 bin 704 parsel üzerinde bulunan park alanı içerisinde Belediyemize ait yaklaşık 27 metrekare kullanım alanı bulunan tek katlı yapının kiralama ihalesi yapıldı.

Belediye Encümen kararı ile yapılan ihale sonunda 27 metrekarelik tek katlı yapı, Kocaeli Bisiklet ve Doğa Sporları Kulübü (KOBİDOS) tarafından 3 yıllığına kiralanmış oldu.

(İG-RFK-Y)



12.04.2017 12:57:11 TSI

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