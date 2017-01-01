12 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / BAYBURT HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Rektör Coşkun'dan yeni Başsavcıya hayırlı olsun ziyareti

12 Nisan 2017 Çarşamba, 12:52
Rektör Coşkun'dan yeni Başsavcıya hayırlı olsun ziyareti
Rektör Coşkun'dan yeni Başsavcıya hayırlı olsun ziyareti

(Fotoğraflı)

BAYBURT (İHA) - Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun, Bayburt Cumhuriyet Başsavcılığına atanan Ramazan Murat Tiryaki'yi makamında ziyaret etti.
Ziyarette Rektör Coşkun'a, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Halil İbrahim Şimşek, Prof. Dr. Abdulkadir Yılmaz ve Süleyman Çiğdem, Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Necmettin Tozlu, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bener Güngör de eşlik etti.
Rektör Coşkun, Mart 2017'den itibaren bu görevde bulunan Başsavcı Tiryaki'ye yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulundu.
Başsavcı Tiryaki ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Rektör Coşkun'a iyi dilek ve temennileri için teşekkür etti.
(YY-AT-Y)

12.04.2017 13:00:06 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Vali Ustaoğlu, ASP İl Müdürlüğü binasında incelemelerde bulundu
YEREL

VALİ USTAOĞLU, ASP İL MÜDÜRLÜĞÜ BİNASINDA İNCELEMELERDE BULUNDU
EN ÇOK OKUNANLAR
Roketsan'ın yeni ürünleri yolda
TEKNOLOJİ

ARTIK BOYLARI 2 METRE DEĞİL...

 1
  • 2 Bu kıyafet bir devrimi gerçekleştirdi!
  • 3 Türkiye'nin en güzel kadınlarından biriydi! Son hali görenleri şaşırtıyor...
  • 4 Dünya onu konuşuyor! Parasızlıktan okulu bırakmıştı...