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Rektör Coşkun'dan yeni Başsavcıya hayırlı olsun ziyareti



(Fotoğraflı)



BAYBURT (İHA) - Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun, Bayburt Cumhuriyet Başsavcılığına atanan Ramazan Murat Tiryaki'yi makamında ziyaret etti.

Ziyarette Rektör Coşkun'a, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Halil İbrahim Şimşek, Prof. Dr. Abdulkadir Yılmaz ve Süleyman Çiğdem, Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Necmettin Tozlu, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bener Güngör de eşlik etti.

Rektör Coşkun, Mart 2017'den itibaren bu görevde bulunan Başsavcı Tiryaki'ye yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulundu.

Başsavcı Tiryaki ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Rektör Coşkun'a iyi dilek ve temennileri için teşekkür etti.

(YY-AT-Y)



12.04.2017 13:00:06 TSI

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