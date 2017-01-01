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Kars Çimento Fabrikası ISO 50001 enerji yönetim sistemi kurdu

12 Nisan 2017 Çarşamba, 12:53
Kars Çimento Fabrikası ISO 50001 enerji yönetim sistemi kurdu

KARS (İHA) - Kars Çimento Fabrikası ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi'ni kurdu.
Çimento Fabrikası Müdürü Mete Koçak, sürdürülebilir bir gelecek için değer yaratan çimento fabrikası olmak hedefi ile çalışmalarına yön verdiklerini belirtti.
Koçak, "Enerjinin giderek daha da büyük önem taşıdığı günümüzde, enerjinin verimli kullanılması esasına dayanan ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi, her sektörde küçükten büyüğe her türlü işletmeye uygulanabilecek, tek başına olabileceği gibi diğer yönetim sistemleriyle entegre olarak da yürütülebilecek bir Yönetim Sistemidir. Kuruluşların enerji politikalarını belirlemesi, amaç ve hedefleri doğrultusunda oluşturduğu enerji yönetim programları çerçevesinde enerji tüketimini yönetmesi ve enerji yönetim sisteminin performansını değerlendirerek iyileştirmelerin sağlanmasına dayanmaktadır. Çimentaş Topluluğunun üyesi olarak Kars Çimento Fabrikası, "Gelecek için sorumluluk alma" değerinin ışığında ve tüm faaliyetlerinin sonucunda Sürdürülebilir Çevre vizyonuna uygun, 2005 yılında kurulan ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemleri'nin yanına ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemlerini entegre edilerek enerji tüketimlerinin optimize edilmesi ile karbon salınımının düşürülmesi hedefleniyor" dedi.
Haziran 2016 tarihinden bu yana Kars Çimento Fabrikası'nda yürütülmekte olan ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Kurulması ve Belgelendirilme Projesi, 27- 28 - 29-30 Mart 2017 tarihlerinde BSI Belgelendirme Kuruluşu tarafından gerçekleştirilen, ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Belgelendirme Denetimi ile neticelendirildi.
Denetim neticesinde; Kars Çimento Fabrikası'nın ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi standardına uygunluğu teyit edildi ve Kars Çimento Fabrikası ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Belgesi almaya hak kazandı.
Bunun yanı sıra, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi ve OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Belge Takip Denetimi başarı ile tamamlandı.
(IÇ-AT-Y)

12.04.2017 13:00:33 TSI
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