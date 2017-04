YEREL HABERLER / KARAMAN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Konuk: "Tek derdimiz Türkiye ve milletimizdir"

Konuk: "Tek derdimiz Türkiye ve milletimizdir"



(Fotoğraflı)



KARAMAN (İHA) - AK Parti Karaman Milletvekili, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Recep Konuk, "Siyasi taassuplarla hareket eden kardeşlerime sesleniyorum, artık ne olur anlayın, bu ülkenin en milliyetçisi, bu ülkeye en fazla hizmet edendir, bu ülkede paylaşılmış ve hak edilmiş zenginliği hep birlikte inşa edeceğiz. Şundan emin olun, 16 Nisan Türkiye'nin kalkınma, büyüme, insanlığa umut olma bayramı olacaktır" dedi.

Referandum sürecinde Karaman'da adım atmadık yer bırakmayan AK Parti Karaman Milletvekili, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Recep Konuk, Tornacılar-Kaynakçılar-Oto Tamirciler Odasına bağlı sanayi esnafı ile bir araya geldi. Karaman esnafının da şer ittifaka karşı birleşerek güçlü bir şekilde 'evet' dediğini belirten Başkan Recep Konuk, "Bugün tek derdimiz Türkiye'mizdir, milletimizdir. Bu ülkenin gençleri umutlu olsun, bu millet huzurlu olsun, dünyada akan kan dursun istiyoruz, onun için bu kadar çalışıyoruz. Başladık, temelleri attık, yolumuz belli, vizyonumuz belli. Şimdi 16 Nisan'da güçlü bir şekilde 'evet' diyeceğiz ve çalışmaya başlayan arabayı harekete geçireceğiz. Daha sonra da yavaş yavaş hızlanacağız. Peki, ondan sonra ne olacak? Ondan sonra hangi bölgemizin elinde neler var, neleri kullanabiliriz, hangi potansiyellerini harekete geçirebiliriz, bunları planlayacağız ve ülkemizin her köşesi, her köyü, her mezrası, her ilçesi, her ili kalkınsın diye çalışacağız. Türkiye'nin sorunlarını ötelememek için, milletimizin derdine derman olalım diye bu değişikliği yapıyoruz. Şundan emin olun, 16 Nisan Türkiye'nin kalkınma, büyüme, insanlığa umut olma bayramı olacaktır. Bir kardeşimiz bile dışarıda kalmasın, herkes bu halkaya dâhil olsun, herkes bu coşkuyu yaşasın, hepimiz bir olalım, iri olalım, diri olalım, hep birlikte Türkiye olalım" dedi.



"Gençlerimiz ülkemizin güvencesidir"

Çalışmalar kapsamında Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi öğrencileriyle de bir araya gelerek bir süre sohbet eden Konuk, 16 Nisan'daki halk oylaması ile gençlerin ülke yönetimine daha etkin bir şekilde katılacağını belirterek, "Gençler bizim geleceğimiz, gençlerimiz ülkemizin güvencesidir, gücüdür. Türkiye çok önemli bir süreci yaşıyor. Türkiye, güçlü bir ülke olmanın mücadelesini veriyor, Türkiye; fitnenin, şerrin değil; inancın, umudun, birliğin kazanacağını 16 Nisan'da cümle âleme gösterecek" diye konuştu.



"Demokratik reformlar hız kazanacak"

Yenimahalle'de düzenlenen salon toplantısına da katılan ve Karamanlılarla buluşan Başkan Recep Konuk, burada yaptığı konuşmada da 16 Nisan'da kabul edilecek anayasa değişikliği ile hükümet ve meclisin daha uyumlu bir şekilde çalışacağını vurguladı. Konuk, "Hükümet ile meclis arasında yeni bir uzlaşma kültürü ortaya çıkıyor. Kazanımlar korunuyor, demokratik reformlar hız kazanıyor. Kısa dönemli hükümetler, koalisyonlar son buluyor. Hükümet krizleri, milletvekili pazarlıkları tarihe karışıyor. Siyasete dışarıdan müdahale anlayışı geride kalıyor. Cumhurbaşkanına, yardımcılarına ve bakanlara cezai sorumluluk geliyor. Meclisin denetleyici yetkileri güçleniyor. Milletvekilleri Meclis Araştırması, Meclis Soruşturması, Genel Görüşme ve yazılı soruyla hükümet üyelerini denetliyor. Bağımsız ve tarafsız yargı geliyor. Kuvvetler ayrılığı ilkesi derinlik kazanıyor. Askeri yargı kaldırılıyor, asker-sivil ayrımı bitiyor. Hâkimler ve Savcılar Kurulu üyelerinin seçiminde Meclis iradesi ağırlık kazanıyor" ifadelerini kullandı.



Recep Konuk'tan çağrı

CHP'lilerin, "Türkiye Büyük Millet Meclisinde bu anayasaya 'evet' oyu kullananlar varsa onlar Türkiye Cumhuriyetine ve tarihine ihanet ediyor. 'evet' diyenler vatan hainidir" dediğini hatırlatan Konuk, "Biz bunlara bakmıyoruz, biz geleceğimize bakıyoruz, biz büyüyen Türkiyemize, güçlenen Türkiyemize bakıyoruz. Ayrıştırıcı değil, birleştirici olmak için varız, yıkmak için değil yapmak için varız. Hatta bugün 'evet' demeyecek kardeşlerimize de ben, gelin büyük Türkiye'nin coşkusuna siz de ortak olun diyorum. Gelin insanlığın umudu Türkiye'yi birlikte inşa edelim, gelin bayramımız sizin de bayramınız olsun, gelin pazarımız bir olsun bereketli olsun, çarşımız bir olsun bereketli olsun, düğünümüz bir olsun, neşemiz bir olsun. Siyasi taassuplarla hareket eden kardeşlerime de sesleniyorum, artık anlayın, bu ülkenin en milliyetçisi, bu ülkeye en fazla hizmet edendir, bu ülkede paylaşılmış ve hak edilmiş zenginliği hep birlikte inşa edeceğiz, gelin hizmette yarışalım diyorum" şeklinde konuştu.

(AH-Y)



12.04.2017 13:01:05 TSI

NNNN