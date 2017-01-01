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YEREL HABERLER  / SAKARYA HABERLERİ
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SAÜ'de yedincisi düzenlenen 'Gıda Günleri' etkinliği gerçekleşti

12 Nisan 2017 Çarşamba, 12:54
SAÜ'de yedincisi düzenlenen 'Gıda Günleri' etkinliği gerçekleşti
SAÜ'de yedincisi düzenlenen 'Gıda Günleri' etkinliği gerçekleşti

(Fotoğraflı)

SAKARYA (İHA) - Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Mühendislik Fakültesi tarafından yedincisi düzenlenen 'Gıda Günleri' etkinliği gerçekleşti.
SAÜ Kültür ve Kongre Merkezinde gerçekleşen etkinliğe konuşmacı olarak F&B Güney Marmara Bölge Temsilciliğinden Adnan Çalışkan ve Frutarom Teknik Satış Mühendisi Fatih Erdem katıldı. Gıda mühendisliğinin çalışma alanında yıl boyunca devamlılık olduğunu dile getiren Adnan Çalışkan, "Mevsimine göre sebze ve meyvelerde değişiklik olduğu için gıda mühendisleri yıl boyunca faal olarak çalışabilmektedir. Dolayısıyla gıda mühendisliğinde birçok kişi ile çalışma fırsatı elde edeceksiniz. Bu da insanlarla olan ilişkinizin gelişmesinde ve tecrübe kazanmanızda çok büyük fayda sağlayacaktır" dedi.
Öğrencilere de bazı önerilerde bulunan Çalışkan, "Yeni mezun arkadaşlar CV hazırlarken imla kurallarına çok dikkat etmeliler. İş görüşmelerinde tecrübeleri olmasa da o işe ne kadar istekli olduklarını ve yapabileceklerini karşısındaki danışana iyi yansıtmaları gerekir. Okul döneminde ise sadece zorunlu stajlarla yetinmeyin. Gönüllü stajlar da yapmanızda yarar vardır. Yurtdışına çıkıp farklı bakış açıları görmek için dil eğitimine de çok önem vermelisiniz" diye konuştu.
Fatih Erdem ise iş hayatında birçok düşünce sisteminin ve farklı görüşlerin öğrenilebileceğini, bunların da insanın kendi düşünce yapısıyla harmanlandığında modern düşünce sistemine kavuşulacağını söyledi. Erdem, "İş dünyasında, öğrenim hayatında sadece okula gitmiş olan değil, değişik topluluklarda veya faaliyetlerde bulunmuş insanlar hep bir adım öndedir. Artık CV'lerde bunlara çok önem veriliyor. Yani bir nevi sizin donanımınıza bakılıyor. İş hayatına bakıldığında, işe olan merakınızı ve heyecanınızı karşı tarafa yansıtmak önemlidir. Çalışmaktan hiçbir zaman korkulmamalı. İnsanlarla olan iletişimimiz her zaman iyi olmalı. En önemlisi iş yerinde neşeli, yapıcı ve hoşgörülü olmanız gerekiyor. Yani insanlara hep olumlu bir hava sergilememiz gerekiyor" şeklinde konuştu.
Program sonunda konuşmacılara katılım belgesi verildi.
(BCT-RFK-Y)

12.04.2017 13:01:10 TSI
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