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YEREL HABERLER  / DİYARBAKIR HABERLERİ
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Diyarbakır'da uyuşturucuya 10 günde 22 operasyon

12 Nisan 2017 Çarşamba, 12:55
Diyarbakır'da uyuşturucuya 10 günde 22 operasyon
Diyarbakır'da uyuşturucuya 10 günde 22 operasyon

(Fotoğraflı)

DİYARBAKIR (İHA) - Diyarbakır Emniyet Müdürlüğünce 10 gün içerisinde uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik düzenlenen 22 ayrı operasyonda yüklü miktarda uyuşturucu ele geçirildi.
Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, "Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğünce il genelinde uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik olarak 29 Mart-9 Nisan tarihleri arasında 22 ayrı operasyon düzenlenmiştir. Yapılan çalışmalarda, 2 ton 602 kilo 229 gram kubar esrar maddesi, 56 kilo 440 gram toz esrar maddesi, 14 gram plaka esrar, 17 gram kokain maddesi, 742 gram metamfetamin, 240 adet Ecstasy uyuşturucu hap, 2 adet tabanca, 2 adet tabanca şarjörü, 10 adet tabanca fişeği, uyuşturucu madde ticaretinde kullanıldığı değerlendirilen 3 bin 510 TL ele geçirilmiştir. Yapılan operasyonlarla ilgili olarak yakalanan şüpheli şahıslardan 8'i adli kontrol ile serbest bırakılmış, 15 şüpheli şahıs çıkarılmış olduğu adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderilmiş olup, 3 şüpheli şahsın adliyedeki işlemleri ise halen devam etmektedir. İlimiz genelinde uyuşturucu madde ticareti yapan şahıs ve organizasyonlara yönelik yürütülen çalışmalar kararlılıkla ve aralıksız bir şekilde devam edecektir" denildi.
(MP-Y)

12.04.2017 13:02:01 TSI
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