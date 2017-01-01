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Cumhurbaşkanı Erdoğan Haliliyeli sporcularla buluştu



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ŞANLIURFA (İHA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanlıurfa ziyareti kapsamında Haliliye Belediyespor Kulübünün üç milli sporcusuyla bir araya gelerek, Türkiye ve dünya şampiyonluklarını tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanlıurfa programı kapsamında Haliliye Belediyespor Kulübünün milli sporcuları Mevlana Altuntaş, Sezer Ağolday ve Yıldırım Oğuz ile bir araya geldi. 67 kiloda Mua Thai Dünya Şampiyonu olan Oğuz, 64 kiloda Kickboks Dünya 3'üncüsü Altundaş ile Mua Thai Dünya 5'incisi Ağolday'ı başarıları nedeniyle tebrik eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, sporcuların boynuna madalyalarını taktı. Aynı zamanda milli takımda da mücadele eden Haliliyeli sporcular, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a spora ve sporcuya verdiği desteklerden dolayı teşekkür etti. Buluşmada, Şanlıurfa'daki çeşitli branşlarda mücadele eden milli sporcular da yer aldı.

Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol'un talimatlarıyla kurulan Haliliye Belediyespor Kulübü sporcularından Yıldırım Oğuz ile Sezer Ağolday, ilk defa şampiyonluk heyecanını Haliliye ile yaşadı. Sporun ve sporcunun her zaman yanında olduğunu belirten Demirkol, başarılardan dolayı üç sporcuyu da tebrik etti.

(BB-OE-Y)



12.04.2017 13:04:27 TSI

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