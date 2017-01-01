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Şehitkamil'de aile eğitimlerini tamamlayanlar sertifikalarını aldı

12 Nisan 2017 Çarşamba, 12:57
Şehitkamil'de aile eğitimlerini tamamlayanlar sertifikalarını aldı
Şehitkamil'de aile eğitimlerini tamamlayanlar sertifikalarını aldı
- Şehitkamil'de başarılı kursiyerler için sertifika töreni düzenlendi

(Fotoğraflı)

GAZİANTEP (İHA) - Şehitkamil Belediyesi tarafından Belkıs Aile Merkezindeaçılan 'aile eğitimi' kursu sonunda sertifika töreni gerçekleştirildi.
Şehitkamil Belediyesi ile Şehitkamil Halk Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde Belkıs Aile Merkezinde açılan 'aile eğitimi' kursu başarıyla tamamlandı. Aile eğitimi kursları, 0-18 yaş arası çocukların fiziksel ve ruhsal gelişim sürecinin sağlıklı anne-baba davranışlarıyla yaşanmasını sağlamak amacıyla açıldı. Açılan aile eğitimi kursuna 623 üye katıldı. Şehitkamil Belediyesine bağlı çeşitli aile merkezlerinde açılan kurslar devam ediyor. Tamamlanan kursta başarılı olan kişilere sertifikaları düzenlenen törenle verildi.
Kursun çok faydasını gördük
Sertifika töreni sonrası açıklamada bulunan Mehmet Sincar, açılan kurstan eşi ile birlikte faydalı bilgiler öğrendiklerini dile getirdi. Sincar, "Açılan kursta çok şey öğrendik. Buraya gelmeden önce doğru bildiğimiz yanlışlar çoktu. Burada doğruları öğrendik. Eşimin çocuklara yaklaşımı farklılaştı. Bu kursun çok faydasını gördük. Bu imkanlardan herkesin faydalanmasını istiyoruz. Belediyemiz, bizler için güzel imkanlar sağlıyor. Düzenlenen etkinliklerden dolayı Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu'na çok teşekkür ediyoruz. Biz sağlanan hizmetlerden çok memnunuz" şeklinde konuştu.
Hocalarımız eksikliklerimizi tamamlamaya çalışıyor
Kursiyer Tuba Kılınç, eksikliklerini kursta öğrendikleri bilgiler ışığında giderdiklerini kaydetti. Kılınç, "Herkes evladı için en iyisini ister. En doğru şekilde davranmayı ister ama tabi ki eksikliklerimiz oluyor. Hocalarımız, değerli bilgileriyle eksikliklerimizi tamamlamaya çalışıyor. Haftalık bilgiler veriliyor. Verilen bilgileri eşimiz ile paylaşıyoruz. Eşimiz, verilen bilgiler ışığında daha hoşgörülü, daha sağduyulu davranmayı öğrendi. Belediyemizin vermiş olduğu bu hizmetlerden dolayı çok memnunuz" ifadelerini kullandı.
(AK-OE-Y)

12.04.2017 13:05:52 TSI
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