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Şehit isimleri Kırıkhan'daki okullara verilecek

12 Nisan 2017 Çarşamba, 12:58
Şehit isimleri Kırıkhan'daki okullara verilecek
Şehit isimleri Kırıkhan'daki okullara verilecek

(Fotoğraflı)

İsmet Biçen
HATAY (İHA) - Kırıkhan Kaymakamı Mustafa Erkayıran, Kırıkhan'da bulunan okullara şehit isimlerinin verileceğini belirtti.
Kaymakam Mustafa Erkayıran, Kırıkhan öğretmenevinde şehit aileleriyle bir araya geldi.
Her ay düzenli olarak şehit aileleriyle bir araya gelen Kaymakam Erkayıran, şehit ailelerinin istek ve önerileri doğrultusunda Kırıkhan'da bulunan okullara şehit isimlerinin verilmesi kararı aldı.
Kırıkhan Kaymakamı Mustafa Erkayıran başkanlığında gerçekleşen toplantıya İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Cahit Ayazhan, Sosyal Yardımlaşma Vakfı Başkanı Abdullah Karaman, şehit aileleri temsilcisi Uğur Saylak ve şehit aileleri katıldı.
(ELF-Y)

12.04.2017 13:06:36 TSI
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