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Üniversite öğrencileri arasında kısa film yarışması



(Fotoğraflı)



GAZİANTEP (İHA) - HKÜ'nün ev sahipliği yaptığı, başvuruları üç aydır devam eden belgesel ve kurmaca kategorilerinde filmlerin yarışacağı Altın Baklava Film Festivali için geri sayım başladı. Öğrencilerin kendi başvuruları arasından nitelikli görülen kısa filmlerin ödüllendirileceği festival, sinemaseverleri Gaziantep'te buluşturmaya hazırlanıyor.

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen festival için anlamlı ve güçlü bir jüri heyeti oluşturuldu. Gelenekselleşen Altın Baklava Film Festivali 3-4 Mayıs'ta Gaziantep'te gerçekleşecek.

Türkiye'de Tarih Yazanlar

20 dakikadan kısa kurmaca ve belgesel filmlerin yer alacağı festivalin bu yıl ki teması "Türkiye'de Tarih Yazanlar" olarak belirlendi. Ülkemizde yaşanan ve evrensel olarak yankı bulmuş kahramanlık hikayelerini "Türkiye'de Tarih Yazanlar" konsepti ile yaşatacak olan festival sinemaseverleri bir araya getirecek.

Yapımcı adaylarına yeni fırsatlar sunacak olan yarışma, sinema sektörünün gelişmesine ve eser üreticilerinin ulusal ve uluslararası platformlarda tanınmasına katkı sağlaması amaçlanıyor.

Sinema Atölyeleri

Sinemaya ilgi duyan, halihazırda sinema ile uğraşan, sinema ile tanışmak isteyen bireylere kendilerini göstermek için bir fırsat oluşturacak Altın Baklava Film Festivali: Türkiye'nin önde gelen yönetmen, yapımcı, oyuncu kadrosundan oluşan jüri üyeleri ve finalistlerin yanı sıra gençlerin de katılımı ile gerçekleşecek.

Üniversiteler arası film platformu olan festivalin juri başkanlığını Hülya Koçyiğit yapacak. Jürisinde ise Engin Altan Düzyatan ve Ömer Faruk Sorak'ın yer alacağı festivalin başvuruları 24 Nisan'a kadar devam edecek.

(LO-OE-Y)



12.04.2017 13:08:42 TSI

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