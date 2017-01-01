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GAÜN'de "Kültür Endüstrileri ve Geleneksel Müzik" Paneli



(Fotoğraflı)



GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Türk Musikisi Devlet Konservatuarı tarafından 2016-2017 eğitim öğretim yılı kültür ve sanat günleri etkinlikleri kapsamında "Kültür Endüstrileri ve Geleneksel Müzik" konulu panel düzenlendi.

GAÜN İnşaat Mühendisliği Konferans Salonunda gerçekleşen panele; Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nebi Özdemir ve GAÜN Öğretim Görevlisi Dr. Süleyman Fidan konuşmacı olarak katıldı. Programın açılışında konuşan Türk Musikisi Devlet Konservatuarı Müdürü Yrd. Doç. Dr. Neslihan Ertural, panelde; kültürün gelecek kuşaklara taşınması, kayıt altına alınan kültür ve geleneksel müzik ile bunların dijital ortama aktarılması, pazarlanması gibi konuların tartışılacağını belirtti.

Prof. Dr. Nebi Özdemir, kültür ekonomisi ve endüstrileri boyutunun uluslararası alandaki durumu hakkında bilgi verdi. Kültür ve ekonominin bir arada olmak zorunda olduğunu ifade eden Prof. Dr. Özdemir, "Eğer bir değer yaratmak istiyorsanız kültür ve ekonominin birlikteliğine ihtiyacımız var. En temel kaynaklarından birisi elinizde bulunan cep telefonları. Aslında şu anda hepiniz kültürel ekonominin ve endüstrinin gelir kaynaklarısınız. Hepiniz belirli uygulamaları kullanıyorsunuz ve bu uygulamalar karşısında belirli bedeller ödüyorsunuz. Elinizdeki uygulamaları yaratan firmaların dünyanın en önemli firmaları, en önemli markaları olduğunu unutmayın. O halde aslında tutamadığınız şeylerin en değerli şeyler olduğunu görüyoruz. Kültür ekonomisi endüstrileri kavramlarını daha fazla tartışırsak, bilimde daha farklı boyutlara gidebileceğimizi öngörebiliriz" diyerek, kültür ve ekonomi ilişkisinin kökenden, kültür yaratılmaya başladığı andan itibaren var olduğunu ama kayıt başladığı andan itibaren ekonomik ve endüstriyel boyutun başladığını söyledi.

Müziğin ve müzik endüstrisinin, kültür endüstrisinin 21. yüzyıla gelmesinin matbaa ile birlikte başladığını aktaran Dr. Süleyman Fidan, müzik endüstrisinin piyano için notaların basılıp satılmasıyla; piyano sektörü ve matbaa sektörünün 19. Yüzyıl Avrupa'sında el ele yürümesiyle başladığını vurguladı. Dr. Fidan, "Müziği müzede koruyamazsınız; üretmek yaşatmak zorundayız. Geçmişten aldığımız değerleri bugünü anlamak için kullanamıyorsak maalesef havada kalan bir toplum oluruz. 'Gelenekten geleceğe' bu yıl üniversitemizin sloganı. Geçmişten gelenle bugünü anlamak ve geleceği tasarlamak hedef bu olmalı" şeklinde konuştu. Dr. Fidan, geleneksel müzik, aşıklık geleneği ve medya endüstrisi konularını da görsel içeriklerle destekleyerek katılımcıları bilgilendirdi.

(LO-OE-Y)



12.04.2017 13:09:05 TSI

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