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YEREL HABERLER  / MANİSA HABERLERİ
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Paşaköy'ün altyapı şebekesi yenileniyor

12 Nisan 2017 Çarşamba, 13:02
Paşaköy'ün altyapı şebekesi yenileniyor
Paşaköy'ün altyapı şebekesi yenileniyor

(Fotoğraflı)

Adem Şahin
MANİSA (İHA) - MASKİ Genel Müdürlüğü tarafından Saruhanlı ilçesi Paşaköy Mahallesinde kanalizasyon altyapı şebekesi yenileniyor.
Manisa Büyükşehir Belediyesi Muhtarlıklar Daire Başkanı Ersoy Arslan, MASKİ Genel Müdürlüğünün Paşaköy Mahallesinde sürdürdüğü altyapı çalışmalarını yerinde inceledi. Arslan'a Saruhanlı Koordinasyon İşleri Müdürü Nuri Güncan, Paşaköy Mahalle Muhtarı Mustafa Türkoğulları, MASKİ'nin teknik personelleri ve yüklenici firma yetkilileri eşlik etti. Vatandaşların, altyapı çalışmaları esnasında mağdur olmaması için çalışmaların titizlikle yürütülmesi gerektiğini belirten Arslan, "Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'ün il genelinde başlattığı altyapı hamlesi, vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırmak ve güzelleştirmek için. Bu nedenle, çalışmalar ivedilikle yürütülmeli" dedi. Kanalizasyon altyapısının yanında içme suyu altyapı projesinin de start alacağının müjdesini veren Arslan'a, Paşaköy Mahalle Muhtarı Mustafa Türkoğulları teşekkür etti.
(ÖND-Y)

12.04.2017 13:10:12 TSI
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