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Beylikova Belediyesi 380 kişinin katılımı ile Çanakkale gezisi düzenledi



(Fotoğraflı)



Abidin Emirdağ

ESKİŞEHİR (İHA) - Beylikova Belediyesi'nin düzenlediği Çanakkale gezisi 380 kişinin katılımı ile gerçekleşti.

Geziye katılanlar; Eceabat ilçesi, Seyit Onbaşı Tabyası, Soğanlı Dere Sargı Yeri, Zıhın Dere Sargı Yeri, Abide, Morto Koyu, Yahya Çavuş, 57. Alay, Conk Bayırı gibi Çanakkale zaferinde önemli yere sahip mevzileri ziyaret ederek, kurtuluş mücadelesinin tarihi anılarına tanıklık etti. Çanakkale Şehitliği'ni gezen vatandaşlar belediyenin bu hizmetinden dolayı memnun kaldı.

Belediye Başkanı Özkan Alp, "Çanakkale şehitlerimizi anmak ve gezi amaçlı 8 otobüs ile 380 erkek vatandasımız bir günlük geziye katıldılar. Hanımlara da bu imkanlar tanılacak. İlçe halkımızın en güzel yerleri görmeleri için her türlü imkanı tanıyacağız" dedi.

(İHA-MET-Y)



12.04.2017 13:16:04 TSI

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