12 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ŞIRNAK HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

MHP Çalışkan Başkanlığına Hasan İnal getirildi

12 Nisan 2017 Çarşamba, 13:12
MHP Çalışkan Başkanlığına Hasan İnal getirildi
MHP Çalışkan Başkanlığına Hasan İnal getirildi

(Fotoğraflı)

Ayaz Müldür
ŞIRNAK (İHA) - Şırnak'ın Silopi ilçesinde teşkilatlandırma çalışmalarını sürdüren Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) ilçe yönetimi, Çalışkan belde yönetimini belirledi. Genel Merkezin onayı ile Belde Başkanlığına Hasan İnal getirildi.
Çalışkan beldesinde yapılan törende, MHP Silopi ilçe Başkanı Veysi Ökten, Çalışkan Belde Başkanı Hasan İnal'a yetki belgesini takdim etti. İnal, "Bir şehit çocuğu olarak MHP camiasında yer almaktan şeref ve onur duyarım. Çalışkan halkının beni bir başkan olarak görmelerini değil bir hizmetkar olarak görmelerini istiyorum" dedi.
(AYZ-MP-Y)

12.04.2017 13:17:51 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Cizre Belediyesi 34 bin öğrenciyi 3 boyutlu film ile buluşturdu
YEREL

CİZRE BELEDİYESİ 34 BİN ÖĞRENCİYİ 3 BOYUTLU FİLM İLE BULUŞTURDU

Cizre'de kedi kurtarma operasyonu
YEREL

CİZRE'DE KEDİ KURTARMA OPERASYONU
Cizre Belediyesi 34 bin öğrenciyi üç boyutlu sinemayla buluşturdu
YEREL

CİZRE BELEDİYESİ 34 BİN ÖĞRENCİYİ ÜÇ BOYUTLU SİNEMAYLA BULUŞTURDU
Cizre HEM'in yılsonu sergisi ilgi gördü
YEREL

CİZRE HEM'İN YILSONU SERGİSİ İLGİ GÖRDÜ
EN ÇOK OKUNANLAR
Roketsan'ın yeni ürünleri yolda
TEKNOLOJİ

ARTIK BOYLARI 2 METRE DEĞİL...

 1
  • 2 Bu kıyafet bir devrimi gerçekleştirdi!
  • 3 Türkiye'nin en güzel kadınlarından biriydi! Son hali görenleri şaşırtıyor...
  • 4 Dünya onu konuşuyor! Parasızlıktan okulu bırakmıştı...