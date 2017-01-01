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İlkadım'ın binası Beştepe Külliyesi gibi olacak

12 Nisan 2017 Çarşamba, 13:15
İlkadım'ın binası Beştepe Külliyesi gibi olacak
İlkadım'ın binası Beştepe Külliyesi gibi olacak
- İlkadım'da yeni belediye hizmet binası yükseliyor

(Fotoğraflı)

SAMSUN (İHA) - İlkadım Belediyesi Başkanı Erdoğan Tok, 18 ay içerisinde tamamlanacak olan yeni belediye hizmet binalarının Beştepe Külliyesi gibi olacağını söyledi.
İlkadım Belediyesi Başkanı Erdoğan Tok, Kıran Mahallesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi yanı, Ulugazi TOKİ konutları önünde belediyeye ait 20 dönümlük arazide 11 dönümlük alana inşa edilen İlkadım Belediyesi yeni belediye hizmet binası şantiye alanını gezdi.
Geçen ay hafriyat çalışmaları için ilk kazmanın vurulduğu yeni belediye hizmet binasının şantiyesinde temel direklerinin bağlandığı inşaat alanını gezen Başkan Erdoğan Tok, mühendislerden çalışmalarla ile ilgili bilgi aldı. İnşaat alanında işçilerle görüşerek bir süre sohbet eden Başkan Tok, 18 ayda tamamlanacak olan İlkadım Belediyesi yeni hizmet binasının temel atma merasimini görkemli ve çok geniş bir katılımla Mayıs ayının İlk haftası yapmayı düşündüklerini kaydetti.
Göreve geldikten sonra Ihlamur Cafe ve Restaurant, Derebahçe Sosyal Tesisi, İlkadım Kültür ve Medeniyet Yolu, Türkiye'nin en büyük gençlik merkezi, Hastane ve Kökçüoğlu Mahallesi yerinde dönüşümü ile cami ve külliye gibi söz verdikleri projeleri sırasıyla yerine getirmenin mutluluğunu yaşadığını belirten Başkan Tok, "Birçok ilden büyük nüfusa sahip 327 bin kişinin yaşadığı İlkadım ilçemizde İlkadım ve Gazi binalarında hizmet vermekteyiz. Binaların ayrı yerlerde olmasından dolayı kopukluklar yaşamaktayız. Vatandaşlarımıza daha iyi hizmet verebilmek adına teknik ve idari birimleri tek çatı altında birleştireceğiz. İdari birimlerimiz İlkadım, teknik birimlerimiz ise, Gazi binamızda bulunuyor. Vatandaşlarımız ve belediye personelimiz iki ayrı bina olduğundan dolayı oldukça sıkıntı yaşıyor" dedi.

Beştepe Külliyesi gibi çok kompleksli olacak
Selçuklu mimarisi kullanılarak içerisinde birçok hizmet alanının bulunduğu cami, meydan, çocuk kreşi, spor alanları, toplantı salonu, kafeterya, otopark ve dinlenme noktalarının olacağı alanda tam teşekküllü külliye inşa ettiklerini ifade eden Tok, "Yapımına geçtiğimiz ay 'bismillah' denilerek ilk kazma vurulmuştu. Şu an hafriyat çalışmaları tamamlanarak temel direkleri bağlanan yeni belediye hizmet binamızın çalışmaları hızla devam ediyor. Tam teşekküllü, içerisinde bir çok yapının bulunacağı bir külliye olarak yapılandırdığımız alanda inşa edilen yeni belediye hizmet binamızı 20 dönümlük alan içerisine 11 dönümlük alana inşa ediyoruz. Yeni belediye hizmet binamızın yanına 2 bin 600 metrekarelik bir sahaya belediye olarak camii yapıyoruz. Karşına da Kongre ve Kültür Merkezi inşa edeceğiz. İçerisinde birçok hizmet alanının bulunduğu 600 cemaat kapasiteli camii, 5 bin m2'lik meydan, çocuk kreşi, spor alanları, meclis ve toplantı salonu, kafeterya, 2 katlı 800 kişilik otopark ve dinlenme alanlarının bulunduğu kampüs hüviyetindeki 20 dönümlük alandaki yapı, Beştepe Külliyesi gibi çok amaçlı hizmete alanlarına dönüşecek. Belediye binamız hem yeni görünümüne kavuşacak hem de modern ve akıllı belediyecilik kapsamına sahip olacak" diye konuştu.
(SAM-SLH-Y)

12.04.2017 13:23:54 TSI
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