YEREL HABERLER / ERZURUM HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Aydemir: 'Anayasa değişikliği memleket meselesidir'

Aydemir: 'Anayasa değişikliği memleket meselesidir'

- Aydemir Alvarlı Dadaşlarla buluştu



(Fotoğraflı)



ERZURUM (İHA) - Anayasa değişikliği ve içeriğindeki Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin, siyaset odağında değil memleket gerçeği ışığında ele alınması ve değerlendirilmesi gerektiğini söyleyen Milletvekili Aydemir, 'Türkiye'nin yönetimde istikrar, ekonomide güven ortamına kavuşturulması parti meselesi değil, memleket meselesidir, millet meselesidir. Herkes ve herkesim sahiplenmelidir. ' dedi.

MİLLETVEKİLİ AYDEMİR ALVARLI DADAŞLARLA BULUŞTU

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir referandum çalışmaları kapsamında Pasinler'in Alvar Beldesindeydi. Onlarca araçlık konvoyla karşılanan Milletvekili Aydemir, Alvarlı dadaşların konuğu oldu. Belde sakinleriyle istişarede bulunan Milletvekili Aydemir, Anayasa Değişiklik Paketinde yer alan maddeler hakkında açıklamada bulundu, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi öngörü ve mesajını paylaştı. Aydemir, 'Alvar'da, Mesele Memleket, Birlikte Evet yaklaşımının eşsiz bir karşılık bulmasından mutluluk duyduk. ' değerlendirmesinde bulundu.

AYDEMİR'İN ÇAĞRISI

Milletvekili Aydemir, 'Biz Türkiye adına, Bölge adına, Erzurum adına bir gönül seferberliği içindeyiz. Biz AK Bir anlayışla bir gönül elçisiyiz. Biz, Türkiye'ye nefsini adayanların mesajını, selamını sunuyoruz. O mesaj, 'Tek Bayrak, Tek Vatan, Tek Millet ve Tek Devlet' ahit ve kararlılığıdır. Evet çağrımız, ezelde verdiğimiz kardeşlik sözünün devamı içindir. Evet çağrımız FETÖ iblislerine, PKK hainlerine, bu ülkeye kefen biçmeye çalışan ihanet odaklarına tarihi bir darbe vurmak ve onları yok etmek içindir.' dedi.

'EFEMİN DUASI ERZURUM ÜSTÜNDEDR'

Ziyaret sonrasında bir açıklama yapan AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, 'Eserleri, dadaş tefekkürünü şekillendiren şahsiyeti, Erzurumluluk duruşunun tarifi olan üslup ve meşrebi ile maneviyat vizyonumuzun ifadesi Alvarlı Muhammed Lütfi Efendi Hz.lerinin duası Erzurum'un üstündedir. Onun ufkunda karar kılan ve yüreğini onun ufkunda buluşturan dadaşlar, 'Mevlaya Emanet Erzurum'un evlatları, milletin birliği, devletin dirliği, vatanın bütünlüğü yolundan asla ayrılmayacaklar, Ezan dinmesin, bayrak inmesin ahitlerini ilelebet sürdüreceklerdir.' dedi.

ALVAR, ERZURUM'UN UFUK ÇİZGİSİ

Alvar'ın Erzurum Tefekkür'ünde özel bir adres ve daimi bir manevi ilham kaynağı adres olduğunu vurgulayan Milletvekili Aydemir, 'Alvar bizi, dadaşları tarif eden bir mekandır. Maneviyatından feyz aldığımız, eserleriyle fikriyatımızı nafakalandırdığımız, üslup ve meşrebini örnek bellediğimiz bir Büyük Mütefekkir'in, İslam Coğrafyasının mümtaz şahsiyetinin Ocağı olan bu müstesna mekan, Erzurum'un ufuk çizgisidir.' değerlendirmesinde bulundu.

(ERZ-AT-Y)



12.04.2017 13:24:24 TSI

NNNN

