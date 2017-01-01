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78 yaşında torunları için iğne oyası yapıyor

- '40-50 yaşından sonra iğne oyası yapılamaz' düşüncesini yıkan Mihriye Şenol;

- "Yaptığım işleri, benim yaptığıma inanmayanlar bile var"

- "İğne oyası ile torunlarıma çeyiz yaparak onları geleceğe hazırlıyorum"

- Eğitmenler ve kursiyerler kendi elleriyle hazırladıkları ürünlerle 78 yaşındaki tecrübeli kursiyere doğum günü düzenlediler



(Fotoğraflı)



İsmet Cep

BİLECİK (İHA) - Bilecik'in Pazaryeri ilçesi Halk Eğitimi Merkezince Demirköy'de açılan iğne oyası ve nakış kurslarına katılan 78 yaşındaki Mihriye Şenol, torunlarına iğne oyası ile çeyiz hazırlayarak, bitmeyen azmiyle gençlere örnek oluyor.

Demirköy'de doğup büyüyen 60 yıllık evli olan Mihriye Şenol, iğne oyası kurslarına katılıp torunlarıma çeyiz yaparak onları geleceğe hazırladığını ve kurslara başladığı günden bu yana kullandığı ilaç sayısının azaldığını söyledi. Mihriye Şenol, "Bu kursa 4 yıldır devam ediyorum. Kursta çok şeyler öğrendim. Yaptığım işleri, benim yaptığıma inanmayanlar bile var. İğne oyası ile çeşitli işler yaparak torunlarıma çeyiz yaparak onları geleceğe hazırlıyorum. Köylülerimle bir arada iş üretmekten çok memnunum. Kurslara başladıktan sonra kullandığım ilaç sayısı azaldı. Kurslara katılarak kendi kendimizi tedavi ediyoruz" dedi.



"Kurslara katılarak gizli kalmış yeteneklerini ortaya çıkarsınlar" önerisi

Şenol, '40-50 yaşından sonra iğne oyası yapılamaz' düşüncesini yıkarak, 75 yaşında iğne oyası ile tanışarak namaz örtmesi, sehpa örtüsü, fular ve çember işleyen; genç kursiyerlerle hayat tecrübelerini paylaşarak onlara öğütler vererek sözlerine şöyle devam etti:

"Eşim, kurslara gitmemi çok destekliyor. 70 yaşından beri de Kuran-ı Kerim öğrenmeye gidiyorum. Gençleri, çeşitli kurslara katılmaya davet ediyorum. Evlerinde oturup, kendilerini dinlemesinler; kurslara katılarak gizli kalmış yeteneklerini ortaya çıkarsınlar. Bu sayede hayata daha çok bağlanırlar ve hastalıklardan uzak kalırlar" dedi.



78 yaşındaki tecrübeli kursiyere doğum günü düzenlediler

Kurs sonrasında Zuhal Afşar ve Türkan Adanalı'nın eğitmenliğinde yürütülen iğne oyası ve nakış kursu kursiyerleri, kendi elleriyle hazırladıkları ürünlerle 78 yaşındaki tecrübeli kursiyere doğum günü düzenlediler.

(İC-MET-Y)



12.04.2017 13:24:30 TSI

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