YEREL HABERLER / MUĞLA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Anadolu Üniversitesinden ikinci üniversite imkânı

Anadolu Üniversitesinden ikinci üniversite imkânı

- Anadolu Üniversitesi, herhangi bir Yüksek Öğretim Kurumu'nun lisans programından mezun olan veya okuyan öğrencilere şartsız ve sınavsız ikinci üniversite okuma imkânı sunuyor.



(Fotoğraflı)



Bekir Tosun

MUĞLA (İHA) - Herhangi bir yükseköğretim programından mezun olanlar ile örgün yükseköğretim kurumlarının lisans bölümlerinde veya önlisans programlarında kayıtlı öğrenciler, aynı alanda olmamak üzere Anadolu Üniversitesi İktisat, İşletme Fakültelerinin lisans bölümlerinden veya önlisans programlarından herhangi birini tercih ederek ikinci Üniversite okuma şansına sahip.

Açık Öğretim Fakültesi Muğla Büro Yöneticicisi Mehmet Yılmaz, bir diplomaya sığmayan hayaller için ikinci bir üniversite okumanın imkânsız olmadığını belirterek, "Halen bir üniversitede okuyanlar, ya da bir mesleğe sahip olanlar yeni bir Üniversite hayali kurabilirler. İşte burada Anadolu Üniversitesi tüm bunları gerçekleştirme fırsatı sunuyor. Üstelik şartsız ve sınavsız. Şimdi, Anadolu Üniversitesi ikinci Üniversite programları ile bu hayalleri gerçeğe dönüştürme şansı veriyor" dedi.

Kimler Başvurabilir?

Yılmaz ikinci üniversite için başvuru şartlarını da açıklarken, "ÖSYM'nin Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yer alan K.K.T.C.'deki üniversitelerde okuyan öğrenciler de başvurabilirler. Yabancı Uyruklu Öğrenci Giriş Sınavı ile Türkiye'deki üniversitelere yerleştirilen yabancı uyruklu öğrenciler de başvuruda bulunabilirler. Uyruğundan biri T.C. olup yurtdışı yükseköğretim kurumlarını bitirerek Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'ndan denklik belgesi alanlar başvurabilirler. Açıköğretim, İktisat, İşletme Fakültelerinden mezun olanlar başvuru yapabilirler ancak, halen kayıtlı olanlar başvuru yapamazlar. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat, İşletme Fakülteleri dışında başka bir üniversitede açık veya uzaktan eğitim sistemi ile öğrenim gören öğrenciler de aynı alanda olmamak üzere başvuru yapabilirler" dedi.

Şartsız ve sınavsız ikinci Üniversite

Üniversitede okuyan ya da mezun olan birçok genç ikinci bir üniversiteyi üstelik de sınavsız okuyabileceğini bilmediğini açıklayan Yılmaz; "Oysa herhangi bir yükseköğretim programına merkezi yerleştirmeyle kayıtlı olan ya da mezun olanlar isterlerse Açıköğretim Fakültesinde istedikleri bir programda daha okuma hakkına sahipler. Anadolu Üniversitesi, herhangi bir Yüksek Öğretim Kurumu'nun lisans programından mezun olan veya okuyan öğrencilere şartsız ve sınavsız ikinci üniversite okuma imkânı sunuyor" dedi.

AÖF 2017-2018 İkinci Üniversiteye Kayıt Nasıl Yapılır?

Yukarıdaki koşullara uyan lisans veya ön lisans mezunu veya kayıtlı öğrenciler İkinci Üniversite kayıt türünden yararlanabilirler. Adayların kayıtları "İnternet Başvuru" ve "AÖF Bürolarından Kayıt" olmak üzere iki aşamalı yapılmaktadır. İnternet başvuru ve kayıt tarihleri basında, AÖF bürolarında ve (http://www.anadolu.edu.tr) adresindeki "Açıköğretim" kısmında duyurulacak.

(BT)



12.04.2017 13:29:41 TSI

NNNN

