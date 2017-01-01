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İki sevgiliye uyuşturucu ticaretinden 8'er yıl hapis



Şeref Kahraman

KAYSERİ (İHA) - Kayseri'de uyuşturucu madde ticareti yaptıkları iddiasıyla tutuklu yargılanan iki sevgiliye ayrı ayrı 8 yıl 4 ay hapis, 500 TL adli para cezası verildi. Sanık kadın, "Suçumu kabul ediyorum. Suçtan dolayı kendimden utanç duyuyorum. Bir şeyi itiraf etmek istiyorum. Sevgilim O.A.'nın hiçbir suçu yoktur" dedi.

20 Kasım 2016'da Uyuşturucu İle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda, E.İ. ve O.A. ile O.Ş. yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin üst aramalarında ve araçlarında yapılan aramalarda 2.50 gram esrar maddesi ve 2.70 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Ayrıca O.A. ve E.İ.'nin ev aramalarında ise 32 gram metamfetamin maddesi yakalandı. O.A. ve E.İ. isimli şüpheliler ise 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. O.Ş. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Kayseri 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuklu sanıklar E.İ. ve O.A. ile avukatlar hazır bulunurken, O.Ş. ise duruşmaya katılmadı.

Tutuklu sanık kadın E.İ., mahkemede sorgu ve savunmasında "Suçumu kabul ediyorum. Suçtan dolayı çok pişmanım. Bir şeyi itiraf etmek istiyorum. O.A.'nın hiçbir suçu yoktur. O cezaevine girmeden önce ben onun sayesinde uyuşturucuyu bırakmıştım. O cezaevine girince arkadaş çevremden dolayı yeniden başladım. Onun hiçbir suçu yoktur. Kendimden utanç duyuyorum. Çok pişmanım" diye konuştu.

Tutuklu sanık O.A. ise, "E.İ. benim sevgilim olur. Eve gelen diğer insanlar E.İ.'nin eskiden tanıdığı arkadaşlarıdır. Ben suçsuzum" dedi. O.İ. uyuşturucu ticareti yapmadığını söyleyerek beraatını talep etti.

Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuklu sanıklar E.İ. ve O.A.'ya uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan 8 yıl 4 ay hapis, 500 TL adli para cezası verdi. Tutuksuz sanık O.Ş. ise kullanıcı olduğu gerekçesiyle beraat etti.

(AÖ-Y)



12.04.2017 13:30:45 TSI

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