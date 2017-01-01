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Ünye geleceğini planlıyor

12 Nisan 2017 Çarşamba, 13:24
Ünye geleceğini planlıyor
Ünye geleceğini planlıyor

(Fotoğraflı)

Hamza Alp
ORDU (İHA) - Ünye Kaymakamlığı ve Ünye Belediyesi işbirliği ile ilçenin imar planları hakkında geniş katılımlı bir panel gerçekleştirildi.
AK Parti Ordu Milletvekili Ergün Taşçı, Ünye Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney, Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar, muhtarlar, Yıldız Teknik Üniversitesi öğretim üyeleri ve öğrencileri ve şehir plancılarının katılım gösterdiği toplantıda Ünye'nin 5 binlik imar planları çalışmaları ve hem tarihi hem jeopolitik hem de kültürel öğeleriyle birlikte daha yaşanılabilir kent kimliği oluşturma noktasında fikirler tartışıldı.

"Ünye'nin 1970 yılından bu yana sağlıklı bir imar planı yok"
Ünye'nin 5 binlik imar planını hazırlayan ekipte yer alan Şehir Plancısı Yılmaz Açan yaptığı konuşmada, "Bir yıl önce Ordu Büyükşehir Belediyesinin Ünye Belediye Meclisine yetki vermesiyle Ünye'nin nazım imar planını çalışmaya başladık. İmar planı için bütün kurum görüşlerini tamamladık. Bir tek jeolojik etüdümüz kaldı ve bitmek üzere. Ünye'nin 1970 yılından sonra bütün olarak yapılmış, bir imar planı ne yazık ki yok. Zamanı geldiğinde ve problemler ortaya çıktığında çözüm bulunmaya çalışılmış. Açıkçası profesyonel bir çalışma yapılmamış. Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar'ın başkanlığında bunu yapmaya çalışıyoruz ve çalışmalar oldukça verimli geçiyor" diye konuştu.

Öğrenciler Ünye'de uygulamalı eğitim yapacak
Panelde konuşan Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Berna Sel ise "Yerleşim yerleri anlamında 1,5 yıl süren ve 3 projeye yayılan uygulamalı bir dersimiz var. Bu sene uzun zamandır çalışmadığımız Karadeniz Bölgesi'ne gelmek istedik. Ünye Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Çamyar bizlere öncülük ederek, uygulamalı projenin Ünye'de yapılmasına vesile oldu. Öğrencilerimiz bu bölgede alan çalışması yapıyorlar. Uygulama kapsamında hem kent merkezi, hem de kırsal alanla ilgili bilgiler toplanıyor ve hem üst ölçekte, hem de alt ölçekte plan kararları almayı öğreniyorlar" diye konuştu.

Başkan Çamyar: "Ünye ilk kez akademik bir şehir planına kavuşuyor"
Panelde konuşan Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar, "Hemşerilerimizin çağdaş koşullarda yaşaması, şehrimizin çevresiyle birlikte kültür ve yaşam merkezi haline gelmesi için şehrimizin yıllarca klişeleşen sorunlarına el atalım istedik. Bunların en başında ise şehir planı geliyordu. 1970'li yıllardan beri bu kente dokunulmamış, önce yapılaşma olmuş, plan arkadan gelmiş. Bizler ilk defa bu konuda bir akademik çalışma başlatarak şehrimizin nereye doğru gittiğini görmüş hale gelmiş olacağız. Bir şehirde yaşayanlar oraya ne kadar aidiyet duygusu ile kendilerini bağlı hissederlerse, o kentin gelişmesi ve modern hale gelmesi de kendiliğinden oluşacaktır. Tüm bu çalışmaları yürütürken bu kenti nereye doğru götürdüğümüzle ilgili elimizde bir veri olması lazım. İşte, belki de bu çalışmadan bu verileri almış olacağız. Biz tüm bu veriler içerisinden birkaç tanesini bile alıp uygulasak bu kent için bir kazanım olacaktır" ifadelerini kullandı.

Kaymakam Güney: "İnsan ve kent olgusu dengeli olmalı"
Şehircilik ve planlama panelinde konuşan Ünye Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney yaptığı konuşmada, "İnsanlar şehirleri inşa eder, şehirlerde insanları. Bu karşılıklı etkileşimi doğru ve sürdürülebilir bir denge içerisinde oluşturabilirsek, insanların daha mutlu yaşayabildiği huzurlu şehirleri de hep birlikte inşa etmiş oluruz" şeklinde konuştu.

Milletvekili Taşçı: "Ünye örnek bir kent haline geliyor"
Panelde konuşan AK Parti Ordu Milletvekili Ergün Taşçı ise şunları söyledi: "Ünye'nin geçmişine baktığımız zaman tarihi bir kimliği olduğunu görürüz. Coğrafyanın zor olduğu, arazinin de kıt olduğu bir şehirde, tabi ki hem tarihi dokuyu yeniden canlandırmak, hem de yeni yapılaşma ve reel şekilde planlama noktasında Ünye Karadeniz Bölgesi'nde örnek şehirlerden biri haline geliyor. Ünye'nin var olan değerlerini ortaya çıkarmak hem de kent bilinci oluşturmak gerekiyor. Burada Türkiye'nin en önemli meselelerinden birini Ünye ölçeğinde masaya yatırıyoruz. Bu da kentlilik bilinci açısından çok önemli. Ben Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar'ı bu konuda ki duyarlılığı için kutluyorum."
(HA-SLH-Y)

12.04.2017 13:31:38 TSI
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