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İnönü Belediyesi'nin kültür turları

- 300 kişi, 7 otobüsle gittikleri Çanakkale'yi rehberler eşliğinde gezdi



(Fotoğraflı)



ESKİŞEHİR (İHA) - İnönü Belediyesi kültür turları kapsamında toplam 300 kişi 7 otobüsle gittikleri Çanakkale'yi ziyaret etti.

Vatandaşlar Çanakkale'de; Seyit Onbaşı Rumeli Mecidiye Tabyası, Zığındere Hastane Şehitliği, Şahindere Hastane Şehitliği, Şehitler Abidesi, Ertuğrul Tabyası ve Yahya Çavuş, Albayrak Sırtı, Kanlı Sırt, Kırmızı Sırt, 57. Alay Şehitliği, Conkbayırı (Anafartalar Ovası)'nı alanında uzman 7 rehber eşliğinde gezdi. Şehitler için bol bol fatihalar okuyan vatandaşlar, gördükleri karşısından çok duygulandıklarını belirterek ilgililere teşekkür etti.

İnönü Belediyesinin konuyla ilgili açıklamasında, "Vatandaşlarımız, Türk tarihinde önemli bir yere sahip bu şehrimiz hakkında bilgilendiler. Birlik ve beraberliğimizi yolda sohbet ederek, yemek ve dinlenme molalarında bolca pekiştirdiğimiz kültür gezilerimiz devam edecek" denildi.

(İHA-MET-Y)



12.04.2017 13:32:11 TSI

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