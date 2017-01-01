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AK Parti'den referandum çalışması

12 Nisan 2017 Çarşamba, 13:24
AK Parti'den referandum çalışması
AK Parti'den referandum çalışması

(Fotoğraflı)

Galip Kılınç
MUŞ (İHA)  AK Parti heyeti tarafından Muş'un Bulanık ilçesinde referandum nedeniyle bir toplantı yapıldı.
Kapalı spor salonunda düzenlenen toplantıya AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek, Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, eski milletvekilleri, belediye başkanları, partililer ve çok sayıda vatandaş katıldı. Toplantıda bir konuşma yapan Belediye Başkanı Feyat Asya, 15 Temmuz'un vatandaşa yeni bir ruh aşıladığını söyledi. Malazgirt ruhunu yeniden inşa etmek üzere alanlarda olduklarını ifade eden Başkan Asya, "Referandum süreci kapsamında 2 aydır alanlardayız. 15 Temmuz bize yeni bir ruh aşıladı. Malazgirt ruhunu yeniden inşa etmek üzere, çocuklarımıza bu ruhu aşılamak üzere, kendi aidiyetlerimizden ve felsefi düşüncemizden, siyasi parti aidiyetlerimizden sıyrılarak ülke için, vatan için, millet için birliktelik sergiledik. 16 Nisan, 15 Temmuz'un adeta rövanşı, silahsız yapıya karşı silahsız cevap vermek adına herkes sahalara indi. Bu ülkede kangren haline gelmiş sorunu çözmek adına 'baldıran zehri de olsa içerim' diyerek barış söylemlerini geliştiren Sayın Cumhurbaşkanımıza ihanet edip bu süreci sekteye uğratanlara karşı bu salonda Cumhurbaşkanımıza binlerce selam gönderiyorum. Siz varsanız biz varız, siz varsanız siyaset vardır" dedi.
AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek ise, "İstikrar için, daha güçlü gelecek için, daha iyi idare edilebilir bir Türkiye için, koalisyonların olmaması için, sivil inisiyatifin iktidara tam gelebilmesi için, yarınların daha umutlu ve daha güzel olabilmesi için, çocuklarımızın ve torunlarımızın geleceği için evet demeliyiz. Muş, bu konuda kararlı ve inançlı. Daha ciddi adımlarla yürümeye devam edecekler. Bu referandumdan sonra, sivil anayasa oylamasından sonra ülkemiz çok daha güçlü olacaktır. Daha iyi günler bizi bekleyecektir. 16 Nisan, sivil inisiyatifin çok daha güçlü bir şekilde, daha güçlü bir Türkiye, 80 milyonu kucaklayan bir ülke için 'evet' diyoruz" diye konuştu.
(NA-MSA-Y)

12.04.2017 13:32:16 TSI
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