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Demirtaş: "Terör ve uyuşturucu ile etkin mücadele ediyoruz"



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ADANA (İHA) - Çukurova Gazeteciler Cemiyeti'ni (ÇGC) ziyaret eden Adana Valisi Mahmut Demirtaş, kentte terör ve uyuşturucu ile mücadele konusunda etkin ve ciddi çalışmalar yapıldığını söyledi. Vali Demirtaş, "Bu hususta ilgili birimlerimiz titiz bir şekilde faaliyetlerini sürdürüyor. Sonuçta; uyuşturucu ve terörle kaynağında mücadele ederseniz, ortaya çıkmasını da engellemiş olursunuz. Bu konuda Adana'da hayli yol alındı. Gençlerimizi terör ve uyuşturucu belasından uzak tutabilmek için elimizden gelen çabayı harcamaya devam edeceğiz" dedi.

ÇGC'yi ziyaretinde Başkan Cafer Esendemir ile görüşen Vali Demirtaş, başarı temennisinde bulundu. Ülke ve yerel gündemin yoğunluğu nedeniyle ÇGC'yi ziyarete daha önce fırsat bulamadığını kaydeden Vali Demirtaş, Adana'nın kalkınması için kent dinamiklerinin bir bütünlük içerisinde harekete geçirilmesi gerektiğini, bu konuda üzerlerine düşeni yapma gayreti içerisinde olduklarını söyledi.

Orman ve Su İşleri Bakanlığı'nın Çukurova'da 700 bin dekar alanda sulama yapabilecek çalışma yürüttüğünü söyleyen Vali Demirtaş, "Bu proje hayata geçirildiğinde Adana tarımına büyük katkı sağlayacak. Önce İmamoğlu ilçemizde başlayacak akabinde Ceyhan ve çevresini de kapsayacak olan sulama projesi tarımda brim alanda verimin artırılması bakımından büyük önem taşıyor" şeklinde konuştu.

Vali Demirtaş, sıcakkanlı ve çalışkan insanların yaşadığı Adana'nın çok güzel ve hizmet etmekten onur duyulacak bir kent olduğunu sözlerine ekledi.

ÇGC Başkanı Cafer Esendemir de konuşmasında, ziyaretinden dolayı Vali Demirtaş'a teşekkür etti. ÇGC'nin tarihçesi ve faaliyetleri konusunda bilgi veren Esendemir, kentin daha ileri noktaya taşınması konusunda üzerlerine düşeni yapmaya hazır olduklarını ifade etti. Esendemir, Adana'nın içerisinden iki nehir akan bereketli topraklara sahip olduğunu, bunu başka bir kentte görmenin mümkün olmadığına dikkat çekerek, bu tarım ve turizm potansiyelinin değerlendirilmesi gerektiğine vurgu yaptı.

Ziyarette ÇGC Başkan Yardımcısı Sait Güleç, yönetim kurulu üyeleri Süreyya Uri Aksoy, Sefa Saygıdeğer ve Hüseyin Arat da hazır bulundu.

(ELF-Y)



12.04.2017 13:34:11 TSI

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