YEREL HABERLER / MANİSA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Vali Güvençer, dernekleri ağırladı

Vali Güvençer, dernekleri ağırladı



(Fotoğraflı)



MANİSA (İHA) - Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, Acil Tıp Teknisyenleri ve Teknikerleri Derneği Başkanı Alime Kocabey, Turgutlu 15 Temmuz Demokrasi Derneği İlçe Başkanı Zekeriya Kaya ve Büyük Birlik Partisi İl Başkanı Ahmet Ay'ı makamında ağırladı.

Acil Tıp Teknisyenleri ve Teknikleri Derneği Başkanı Alime Kocabey, derneklerinin 2006 yılında kurulduğunu, Manisa'da 11 Şubat 2017 yılında il temsilciliği olarak kurulduklarını ve üye sayılarının 50'nin üzerinde olduğunu belirtti. Kocabey, derneklerini tanıtmak, meslektaşlarının ve acil sağlık istasyonlarının sorunlarını anlatmak istediklerini söyledi. Ayrıca hizmet içi eğitimlerde, sosyal sorumluluk projelerinde yer almak istediklerini ve bu kapsamda ilk olarak Kızılay'a kan bağışı yaptıklarını, görev şehitleri adına lokma döktürdüklerini, kamu kurum ve kuruluşlarda "Temel Yaşam Desteği" eğitimi verdiklerini dile getirdi. Büyük Birlik Partisi İl Başkanı Ahmet Ay da daha önce Vali Güvençer'i ziyaret edemediklerini, parti il teşkilatında yeni yönetim değişikliği olduğunu, Vali Güvençer'i hem ziyaret hem de yeni yönetimini tanıtmak için geldiklerini söyledi. Turgutlu 15 Temmuz Demokrasi Derneği Başkanı Zekeriya Kaya da 14 Nisan'daki yeni dernek binası açılışına Vali Güvençer'i davet etmek istediklerini dile getirdi.

Vali Güvençer de ziyaretleri için konuklarına teşekkür ederek derneklerin çalışmaları hakkında bilgi aldı ve başarılar diledi.

(ÖND-Y)



12.04.2017 13:39:47 TSI

NNNN

