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YEREL HABERLER  / ESKİŞEHİR HABERLERİ
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Eskişehir'de 'Organ Bağışı' semineri

12 Nisan 2017 Çarşamba, 13:43
Eskişehir'de 'Organ Bağışı' semineri
Eskişehir'de 'Organ Bağışı' semineri

(Fotoğraflı)

ESKİŞEHİR (İHA) - Anadolu Üniversitesi AKUT Öğrenci Topluluğu ve Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü ortaklaşa 'Organ Bağışı' semineri düzenledi.
Konuyla ilgili AKUT'tan yapılan açıklamada, AKUT'un 2005 yılından bu yana; 'Yaşarken de, yaşamdan sonra da hayat kurtarıyoruz' sloganıyla organ bağışı kampanyalarına destek verdiğine dikkat çekildi. Açıklamada, "Bugün bizler de bunu sürdürmenin gururunu yaşadık ve 3 saatlik stant çalışmamızla 74 kişinin organ bağışlamasına vesile olduk. Seminere konuşmacı olarak Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü Kamu Sağlığı Biriminden Zeynep Kozulu katıldı. Seminere katılarak hem de seminer sonrası organ bağışında bulunarak destek olan herkese teşekkür ederiz" dedi.
Seminerin yanı sıra AKUT gönüllüleri, üniversitede stant açarak organ bağışı hakkında bilgilendirme de yaptı.
(KÇ-MET-Y)

12.04.2017 13:50:46 TSI
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