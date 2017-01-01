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YEREL HABERLER  / ANTALYA HABERLERİ
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Halk oylamasına doğru

12 Nisan 2017 Çarşamba, 13:44
Halk oylamasına doğru
Halk oylamasına doğru
- Milletvekili Atay Uslu:
- "Milletimiz gereken cevabı 16 Nisanda evet oyları ile vererek"

(Fotoğraflı)

ANTALYA (İHA) - AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, "16 Nisan'da devletimizin istikbali ve istiklali açısından çok önemli bir karar vereceğiz. Milletimiz gereken cevabı 16 Nisanda evet oyları ile vererek" dedi.
16 Nisan Pazar günü gerçekleştirilecek olan Anayasa Değişikliği Halkoylamasına sayılı günler kala Antalya Milletvekili Atay Uslu, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemini anlatmaya devam ediyor. Milletvekili Atay Uslu, Aksu ilçesinde Muhtarlar Derneğinde mahalle muhtarları ile bir araya geldi. Uslu, muhtarların sorunlarını ve taleplerini dinledikten sonra halkoylamasında neden evet'in tercih edilmesi gerektiğinin önemini anlattı.

"Muhalefet yalan yanlış propaganda yapıyor"
Atay Uslu, "16 Nisan'da devletimizin istikbali ve istiklali açısından çok önemli bir karar vereceğiz. Ama bu süreci bile provoke etmek adına çalışıyorlar. Evet çıktığı zaman cumhurbaşkanı bir kararnameyle muhtarlıkları kapatabilir diye yalan, yanlış propaganda yapıyorlar. Cumhurbaşkanımız daha 2 gün önce muhtarlarımıza maaş zammı ve SGK prim müjdesi verdi. Bugün Cumhurbaşkanımız Muhtarlarımızı Külliye'de yani milletin kendi evinde ağırlıyor, muhtarlarımız İçişleri Bakanlığı Muhtar Bilgi Sistemi ile talep, öneri ve isteklerini elektronik ortamda yetkililere doğrudan iletiyor. Söylenen yalanlara muhtarlarımız ve milletimiz inanmıyor. Milletimiz gereken cevabı 16 Nisanda evet oyları ile vererek" dedi.

Hükümet daha hızlı icraat ve hizmet üretecek
Milletvekili Atay Uslu, yeni sistem ile 15 yılda sağlanan gelişmelerin, yatırımların artık 5 yılda gerçekleştirileceğini ifade ederek, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde Meclisi de, Hükümeti de millet seçiyor. Hükümete güvenoyunu sandıkta millet tarafından veriliyor. Beş yıllık kesintisiz istikrar dönemleri geliyor. Güven ve huzur artıyor. Yasama da, yürütme de kendi işine odaklanıyor. Hükümet icraat ve hizmet üretiyor. Meclis kanun hazırlayıp çıkarıyor, Millet adına Cumhurbaşkanını ve Hükümeti denetliyor."
Atay Uslu, Mahalle Muhtarları ile yaptığı toplantının ardından, Aksu Belediye Başkanı Halil Şahin, AK Parti Aksu İlçe Başkanı Durmuş Kaan Şahin ve İlçe Yönetim Kurulu üyeleri ile birlikte Pınarlı, Cihadiye, Kemerağzı ve Güzelyurt Mahallelerinde esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.
(SÇ-SÇ-Y)

12.04.2017 13:51:32 TSI
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