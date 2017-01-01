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Milletvekili Uzer ve Başkan Fadıloğlu,Sam Mahallesi sakinleriyle buluştu





(Fotoğraflı)



GAZİANTEP (İHA) - AK Parti Gaziantep Milletvekili Ahmet Uzer, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ile birlikte 16 Nisan referandumu öncesi Sam Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi. Halka yeni sistem ve değişecek Anayasa maddelerine ilişkin bilgi veren Milletvekili Uzer ile Fadıloğlu,vatandaşın tüm sorularını cevapladı.

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Türkiye için dönüm noktası olarak kabul edilen 16 Nisan tarihindeki referanduma sayılı günler kala çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, her fırsatta vatandaşla bir araya gelerek, neden evet denilmesi gerektiğini anlatıyor.

Fadıloğlu son olarak ise AK Parti Gaziantep Milletvekili Ahmet Uzer, AK Parti Şehitkamil İlçe Başkanı Halil Uğur ve parti teşkilatıyla birlikte Sam Mahallesi'ne giderek, vatandaşlarla bir araya geldi. Milletvekili Uzer, Belediye Başkanı Fadıloğlu ve beraberindekiler, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ve değiştirilecek Anayasa maddeleriyle ile ilgili vatandaşlara detaylı bilgi verdi. Vatandaşın sorduğu tüm soruları yanıtlayan Uzer ve Fadıloğlu, Başkan Fadıloğlu ile Milletvekili Uzer, güçlü bir 'evet' desteği istedi.

"Türkiye'nin yakaladığı ivmeyi hazmedemiyorlar"

Yaptığı konuşmaya referandum sürecinin parti seçimi olmadığının altını çizen Fadıloğlu, "Gerçekten ülke olarak çok önemli bir zaman dilimini yaşıyoruz. Değişecek 18 maddeyi iyi bilmeliyiz. Hangi kısmında ne tür değişiklikler yapılacak iyi öğrenmeliyiz. Hayır diyenler neden hayır, evet diyenler de neden evet dediğini iyi bilmelidir. Dış güçler, Türkiye'nin yakaladığı ivmeyi bir türlü hazmedemiyor. İstiyorlar ki Türkiye Cumhuriyeti de Suriye ve Irak gibi olsun. Dış güçlerin asıl istediği budur. 16 Nisandan sonra Türkiye'nin artık bir süper güç olacağından ve uluslararası sahada söz sahibi olacağından korkuyorlar" dedi.

"16 Nisan, ülkemiz için çok çok önemli"

Konuşmasında birlik ve beraberlik vurgusu yapan Uzer, "Bazen ülkelerin milletlerin geleceği açısından çok önemli zamanlar vardır. İşte ülkemizde özellikle son 15 yıllık gayret, çabalar ve geleceğe yönelik adımlar ve kendimize gelmemiz birilerini son derece rahatsız etti. Gerek dışarıda gerek içeride onların işbirlikçileri, bu necip milletin milli yürüyüşünü ve şahlanışını durdurma, önünü kesme noktasında ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar. Batıya cevabımız birlik ve beraberlik içinde olarak onların korktukları sonuca gitmek olacak. 16 Nisan, ülkemiz için çok çok önemli. İnşallah önümüzdeki yıllar, yeni Türkiye ve aydınlık Türkiye'nin yolu olacaktır" ifadelerini kullandı.

(AK-SD-Y)



12.04.2017 13:56:12 TSI

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