12 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / GAZİANTEP HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Milletvekili Uzer ve Başkan Fadıloğlu,Sam Mahallesi sakinleriyle buluştu

12 Nisan 2017 Çarşamba, 13:48
Milletvekili Uzer ve Başkan Fadıloğlu,Sam Mahallesi sakinleriyle buluştu
Milletvekili Uzer ve Başkan Fadıloğlu,Sam Mahallesi sakinleriyle buluştu


(Fotoğraflı)

GAZİANTEP (İHA) - AK Parti Gaziantep Milletvekili Ahmet Uzer, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ile birlikte 16 Nisan referandumu öncesi Sam Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi. Halka yeni sistem ve değişecek Anayasa maddelerine ilişkin bilgi veren Milletvekili Uzer ile Fadıloğlu,vatandaşın tüm sorularını cevapladı.
Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Türkiye için dönüm noktası olarak kabul edilen 16 Nisan tarihindeki referanduma sayılı günler kala çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, her fırsatta vatandaşla bir araya gelerek, neden evet denilmesi gerektiğini anlatıyor.
Fadıloğlu son olarak ise AK Parti Gaziantep Milletvekili Ahmet Uzer, AK Parti Şehitkamil İlçe Başkanı Halil Uğur ve parti teşkilatıyla birlikte Sam Mahallesi'ne giderek, vatandaşlarla bir araya geldi. Milletvekili Uzer, Belediye Başkanı Fadıloğlu ve beraberindekiler, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ve değiştirilecek Anayasa maddeleriyle ile ilgili vatandaşlara detaylı bilgi verdi. Vatandaşın sorduğu tüm soruları yanıtlayan Uzer ve Fadıloğlu, Başkan Fadıloğlu ile Milletvekili Uzer, güçlü bir 'evet' desteği istedi.
"Türkiye'nin yakaladığı ivmeyi hazmedemiyorlar"
Yaptığı konuşmaya referandum sürecinin parti seçimi olmadığının altını çizen Fadıloğlu, "Gerçekten ülke olarak çok önemli bir zaman dilimini yaşıyoruz. Değişecek 18 maddeyi iyi bilmeliyiz. Hangi kısmında ne tür değişiklikler yapılacak iyi öğrenmeliyiz. Hayır diyenler neden hayır, evet diyenler de neden evet dediğini iyi bilmelidir. Dış güçler, Türkiye'nin yakaladığı ivmeyi bir türlü hazmedemiyor. İstiyorlar ki Türkiye Cumhuriyeti de Suriye ve Irak gibi olsun. Dış güçlerin asıl istediği budur. 16 Nisandan sonra Türkiye'nin artık bir süper güç olacağından ve uluslararası sahada söz sahibi olacağından korkuyorlar" dedi.
"16 Nisan, ülkemiz için çok çok önemli"
Konuşmasında birlik ve beraberlik vurgusu yapan Uzer, "Bazen ülkelerin milletlerin geleceği açısından çok önemli zamanlar vardır. İşte ülkemizde özellikle son 15 yıllık gayret, çabalar ve geleceğe yönelik adımlar ve kendimize gelmemiz birilerini son derece rahatsız etti. Gerek dışarıda gerek içeride onların işbirlikçileri, bu necip milletin milli yürüyüşünü ve şahlanışını durdurma, önünü kesme noktasında ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar. Batıya cevabımız birlik ve beraberlik içinde olarak onların korktukları sonuca gitmek olacak. 16 Nisan, ülkemiz için çok çok önemli. İnşallah önümüzdeki yıllar, yeni Türkiye ve aydınlık Türkiye'nin yolu olacaktır" ifadelerini kullandı.
(AK-SD-Y)

12.04.2017 13:56:12 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Gaziantep'te PKK/KCK operasyonu: 11 gözaltı
YEREL

GAZİANTEP'TE PKK/KCK OPERASYONU: 11 GÖZALTI
GAÜN'de &quot;Kültür Endüstrileri ve Geleneksel Müzik&quot; Paneli
YEREL

GAÜN'DE "KÜLTÜR ENDÜSTRİLERİ VE GELENEKSEL MÜZİK" PANELİ
Üniversite öğrencileri arasında kısa film yarışması
YEREL

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ARASINDA KISA FİLM YARIŞMASI
Yerel hayvan koruma görevlileri kimliklerini aldı
YEREL

YEREL HAYVAN KORUMA GÖREVLİLERİ KİMLİKLERİNİ ALDI
Şehitkamil'de aile eğitimlerini tamamlayanlar sertifikalarını aldı
YEREL

ŞEHİTKAMİL'DE AİLE EĞİTİMLERİNİ TAMAMLAYANLAR SERTİFİKALARINI ALDI
Hassa-Dörtyol Tünel Projesinde önemli adım atıldı
YEREL

HASSA-DÖRTYOL TÜNEL PROJESİNDE ÖNEMLİ ADIM ATILDI
Hassa-Dörtyol Tünel Projesi
YEREL

HASSA-DÖRTYOL TÜNEL PROJESİ
Milletvekili Çelik'ten 15 Temmuz vurgusu
YEREL

MİLLETVEKİLİ ÇELİK'TEN 15 TEMMUZ VURGUSU
Gaziantep Ticaret Borsası
YEREL

GAZİANTEP TİCARET BORSASI
Gaziantep'te otomobil kahvehaneye girdi: 7 yaralı
YEREL

GAZİANTEP'TE OTOMOBİL KAHVEHANEYE GİRDİ: 7 YARALI
FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin dava
YEREL

FETÖ'NÜN DARBE GİRİŞİMİNE İLİŞKİN DAVA
Milletvekili Çelik'in referandum çalışmaları
YEREL

MİLLETVEKİLİ ÇELİK'İN REFERANDUM ÇALIŞMALARI
Araban'da kaza: 1 ölü, 2 yaralı
YEREL

ARABAN'DA KAZA: 1 ÖLÜ, 2 YARALI
Gaziantep'te trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı
YEREL

GAZİANTEP'TE TRAFİK KAZASI: 1 ÖLÜ, 2 YARALI
Gaziantep'te polis şüpheli kovalamacası
YEREL

GAZİANTEP'TE POLİS ŞÜPHELİ KOVALAMACASI

Koçer fabrika işçileriyle buluştu
YEREL

KOÇER FABRİKA İŞÇİLERİYLE BULUŞTU
Fatma Şahin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı üzerine yaşlı kadına sahip çıktı
YEREL

FATMA ŞAHİN, CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN TALİMATI ÜZERİNE YAŞLI KADINA SAHİP ÇIKTI
AK Parti Genel Sekreteri Gül esnafı gezdi
YEREL

AK PARTİ GENEL SEKRETERİ GÜL ESNAFI GEZDİ
BM İyi Niyet Elçisinden Gaziantep'teki çadır kente ziyaret
YEREL

BM İYİ NİYET ELÇİSİNDEN GAZİANTEP'TEKİ ÇADIR KENTE ZİYARET
Gaziantep'teki terör operasyonu
YEREL

GAZİANTEP'TEKİ TERÖR OPERASYONU
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ümmühani nineyle telefonda görüştü
YEREL

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, ÜMMÜHANİ NİNEYLE TELEFONDA GÖRÜŞTÜ
FETÖ'nün darbe girişimine yönelik dava
YEREL

FETÖ'NÜN DARBE GİRİŞİMİNE YÖNELİK DAVA
Gaziantep'te DEAŞ operasyonu: 10 gözaltı
YEREL

GAZİANTEP'TE DEAŞ OPERASYONU: 10 GÖZALTI
Uzer ve Tahmazoğlu Düztepe mahallesini ziyaret etti
YEREL

UZER VE TAHMAZOĞLU DÜZTEPE MAHALLESİNİ ZİYARET ETTİ
EN ÇOK OKUNANLAR
Roketsan'ın yeni ürünleri yolda
TEKNOLOJİ

ARTIK BOYLARI 2 METRE DEĞİL...

 1
  • 2 Bu kıyafet bir devrimi gerçekleştirdi!
  • 3 Türkiye'nin en güzel kadınlarından biriydi! Son hali görenleri şaşırtıyor...
  • 4 Dünya onu konuşuyor! Parasızlıktan okulu bırakmıştı...