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YEREL HABERLER  / ELAZIĞ HABERLERİ
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Meteorolojiden 5 il için kuvvetli yağış uyarısı

12 Nisan 2017 Çarşamba, 13:58
Meteorolojiden 5 il için kuvvetli yağış uyarısı

ELAZIĞ (İHA) - Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü, 5 il için kuvvetli ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulundu.
Meteoroloji 13. Böle Müdürlüğü Elazığ Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada," Yaptığımız değerlendirmelere göre, bölgemiz Elazığ, Tunceli, Bingöl, Malatya ve Adıyıman genelinde Perşembe günü ilk saatlerden Cuma günü akşam saatlerine kadar kuvvetli yer yer çok kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor" denildi.
Yağış beklendiğinden oluşması muhtemel olumsuzluklara karşı uyaran merkez, ani sel, su baskını, heyelan ve yıldırım düşmesi ihtimaline karşı ilgililerin tedbirli olmasını istedi.
(HİV-Y)

12.04.2017 14:06:05 TSI
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