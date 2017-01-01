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YEREL HABERLER  / NEVŞEHİR HABERLERİ
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Milletvekili Gizligider Gülşehir çiftçisine müjde verdi

12 Nisan 2017 Çarşamba, 13:58
Milletvekili Gizligider Gülşehir çiftçisine müjde verdi
Milletvekili Gizligider Gülşehir çiftçisine müjde verdi

(Fotoğraflı)

Coşkun Sağlamdin
NEVŞEHİR (İHA) - AK Parti Nevşehir Milletvekili Ebubekir Gizligider Gülşehir havzasında bulunan köylerin kuyu ruhsatları ve yaşadıkları mağduriyetler ile ilgili açıklamada bulundu.
AK Parti Nevşehir Milletvekili Ebubekir Gizligider, Gülşehir havzasında bulunan köylerimizin kuyu ruhsatlarıyla ilgili yaşadıkları mağduriyeti gidermek amacıyla yaptığımız çalışmalar sonucunda 9 köyümüzün kuyu ve ruhsat sorununu gideriyoruz dedi. Gizligider, "Nevşehir içme suyu kaynaklarının da bulunduğu Gülşehir Havzasında Nevşehir içme suyu damarlarına olumsuz etkisi nedeniyle köylerimizde açılan kuyulara ruhsat verilmemişti. Talebimiz üzerine DSİ Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalarda Gülşehir Havzası, Kızılırmak nehrinin kuzeyi ve güneyi olarak iki ayrı ünite halinde değerlendirildi. Kızılırmak nehrinin kuzey kısmının Nevşehir içme suyuna olumsuz bir etkisinin bulunmadığının tespiti sonucunda bu bölgede bulunan köylerimiz Yüksekli, Eski Yaylacık, Yeni Yaylacık, Gümüşkent, Civelek, Alkan, Yeşilöz, Dadağı, Gümüşyazı kuyu ruhsatı sorunu kalmamış olacak. Daha önce ruhsatsız olarak açılan ve ceza kesilmiş olan kuyularımıza da cezasının ödenmesi ve başvuru yapılması durumunda ruhsat alınabilecek. Çalışmalarından dolayı DSİ Bölge Müdürlüğümüze teşekkür ediyor, ruhsat sıkıntısı giderilen köylerimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.
(COŞAÖ-Y)

12.04.2017 14:06:05 TSI
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