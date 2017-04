YEREL HABERLER / BİLECİK HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Başkan Yağcı'dan 16 Nisan günü yapılacak olan referandumla alakalı açıklama

Cem Kaan Toka

BİLECİK (İHA) - Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, 16 Nisan günü yapılacak olan referandumda çıkacak kararın güzelliklere vesile olmasını dileyerek, "Ülke ve millet olarak 16 Nisan çok önemlidir. Ülkemiz çok önemli bir süreçten geçiyor" dedi.

Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, yaptığı açıklamada, Türkiye'nin bütün mazlumların ümit bağladığı bir ülke olduğuna belirtti. Yağcı, "Geçmişte oralarda atalarımızın ayak izleri, bugün de mazlumun yanında olan güçlü liderimiz sayesinde bulunduğumuz her yerde bir medeniyet üreten ve gerçekten saygı ve sevgiyle karşılanıyoruz. Tüm mazlumların ümidini bağladığı bir milletiz, bir devletiz. Türkiye Cumhuriyetinin güçlü olması tek vücut olması sadece bizi ilgilendirmiyor. Bize ümit bağlayan herkesi ilgilendiriyor. İşte bizler gerçekten ayağa kalktığımızda bütün mazlumlar ayağa kalmış olacak. Böylece yüz yıldır bizi oturtmadıkları masaya bizler bugünden sonra oturacağız. Biz de bu masadaki yerimizi alacağız diyeceğimizi bildikleri için bizlere karşı çıkıyorlar. Bunu sağlayacak mekanizmanın da güçlü bir yönetim şekli olduğunu bildikleri için bizim içerdekilerden daha çok dışarıdakileri de tahrik ve teşvik ederek, bizleri engellemeye çalışıyorlar. Bizlerin 16 Nisan'da bu milletin hür iradesiyle vermeye çalışacakları kararı etkileme çabası ve gayretinde oluyorlar. Dünya 1900'lü yıllarda yeni bir yapılaşma içine girdi. Tam da Osmanlı'nın, Türk'ün ve Müslümanın zayıf olduğu bir dönemde dünyada yeni bir nizam kuruldu. İşte 5 tane ülkeden oluşan Nato, Birleşmiş Milletler ve benzeri şekilde bir kapitalist sistem kuruldu. Güçlünün ezdiği, mazlumun inlediği bir sistem kuruldu" diye belirtti.



''Bu millet 15 Temmuz gibi hain darbeleri yenmiş bir millet''

Başkan Yağcı, açıklamasında, 15 Temmuz gibi hain bir darbeyi yenen bir millet olduğunu ve ülke olarak yükseliş ve büyümeyi istemeyen güçlerden bahsederek, "18 madde içinde yok işte seçme ve seçilme yaşı, yok milletvekili sayısı, yok başka bir şey. Esas hedef güçlü bir yönetim sistemini belirlememizi engellemeleridir. Onlar şunu düşünüyor ki, biz şu zamana kadar bu yönetim şekliyle içlerine o kadar fitne ve fesat koyduğumuz halde başaramadıysak bundan sonra da hiç baş edemeyeceğiz şeklinde düşünüyorlar. Yani gerçekten 15 Temmuz gibi hain girişimlere rağmen bu millet eğilmedi. Eskisinden daha birbirine kenetlendi. Daha çok birlik ve beraberlik içinde oldular. Bu bayrağı en üstte tutma gayretinde oldular. Yarın bu yönetim şeklini seçerlerse bizler bunlara karşı dayanamayız diye düşünüyorlar. Onun için varsa yoksa 16 Nisan'ı milat olarak görüyorlar ve yapacakları her türlü fitne ve düşmanlığı sergiliyorlar. İçerden ve dışarıdan bunu yapma çabası içindeler. Peki, bizler onlara fırsat verecek miyiz? Hayır vermeyeceğiz. Allah'ın izni ve inayetiyle onların kazdıkları kuyuya kendilerini atacağız. Değerli kardeşlerim bunlar bu çaba ve gayret içinde de olurlarsa da bu millet çok asil bir kanı taşıyor. Bu milletin sağ duyusu çok güçlü. Bu millet neyi, nerede ve nasıl yapacağını çok iyi bilen asil bir millet. Emin olun çok yakın zamanda yaşadığımız bunca olayları başka bir devlet ne kadar güçlü olursa olsun, bu yaşadığımız karşısında parçalanırdı" şeklinde kaydetti.



"Düzenleme ile bağımsız ve tarafsız yargı geliyor"

Anayasa değişikliğindeki maddeler hakkında da bilgi veren Belediye Başkanı Selim Yağcı, ''Şimdi anayasa değişikliğimize baktığımızda önceden biliyordunuz, yargının bağımsızlık diye bir ibaresi vardı. Yargının bağımsız olması lamız. Zaten yargı bağımsız. Ama yargının aynı zamanda tarafsız olması çok önemli. Bir hakim olarak, ben şunu biliyorum ve her yerde de söylüyorum. Türkiye'de bu kadar darbe olduysa yargının burada sorumluluğu çok. Adalet mülkün temelidir diyoruz. Gerçekten adaleti, sistemi iyi kuramazsak, tarafsız ve bağımsız yargıyı kuramazsak, hangi dönemde olursa olalım, mülkümüzü teminat altına alamayız. Onun için yargının bağımsız olduğu kadar, tarafsız da olması lazım. Kimsenin yanında olmaması lazım. Getirilecek düzenleme ile yargının bağımsız olması ifadesine yargının tarafsız da olması ibaresi ekleniyor. Buna hayır denilecek bir yer var mı?" dedi.



"Milletvekili sayısı ülkemiz menfaatine göre belirlenen bir hesaba göre arttırılıyor''

Düzenlemedeki milletvekili sayısının arttırılması maddesi hakkında da bilgi veren Belediye Başkanı Selim Yağcı, "İkinci bir madde olarak milletvekili sayısı. Şimdi bizim milletvekili sayısı 550. Yeni düzenleme ile 600'e çıkarılacak. Peki, neden 600'e çıkarılıyor. Bakın bu anayasa değişikliği yapıldıktan sonra artık seçim kanununda, siyasi parti kanununda da değişiklikler yapılacak. Şimdi Bilecik'te 220 bin insanımız yaşıyor. Yaklaşık 150 bin seçmenimiz var ve iki milletvekiline sahibiz. Her milletvekili için ortalama 75 bin civarında seçmen oluyor. Ama İstanbul veya başka bir yere baktığımızda bir milletvekilinin seçilebilmesi için 130 bin 140 bin 150 bin seçmene ihtiyaç duyuluyor. Bu da bir dengesizliği ortaya koyuyor. Onun için her şehirde mevcut kanunlara göre en az iki milletvekili olacağı için İstanbul, Ankara ve Bursa gibi büyükşehirlerde nüfusu en az 100 bin kişiyi temsil edecek bir milletvekili düşebilmesi için yapılan hesaplamalara göre böyle bir oran çıkıyor. Diğer yandan sizler milletvekillini görerek seçmiş olacaksınız. Yani sıralı liste sistemi olmayacak. Milletvekillini de belediye başkanları gibi tek tek sizin bölgenize ait gibi seçilecek. Yani bu milletvekili belirli bir hesaba göre yapılıyor ve Avrupa ile diğer dünya ülkelerine baktığımızda nüfusumuza göre az sayılacak bir oran" ifadelerine yer verdi.



''18 yaşına giren değil, kendisini yetiştiren ve ispat edenler bu kutlu yarışa katılacak''

Seçilme yaşının 25'ten 18'e düşürülmesi ile ilgili de bilgi veren Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, ''Diğer bir madde, seçilme yaşının 25'ten 18'e indirilmesine ilişkin. Yani öyle bir algı var ki sanki 18 yaşındaki herkes milletvekili olacak diye. Herkes belediye başkanı olacak, meclis üyesi olacak, muhtar olacak. Yani şimdi bir kişi 18 yaşında olup, bir siyasi partide aday olursa yani kendisini en iyi şekilde yetiştirmiş ve ispat etmiş olursa, bu yarışta kendisini, milletini en iyi şekilde temsil etmeyi başarırsa bunun önünde niye engel olsun" dedi.



''Yasalarımızda emeklilik yaşı ve şartları belirlenmiştir''

Düzenleme içinde yer alan milletvekilliği emekliliği konusuna da değinen Belediye Başkanı Selim Yağcı, ''Bir başka dedikleri şey ise AK Parti kendi çocuklarına emeklilik hakkı vermek için bunu diyorlar. Yani 18 yaşındaki bir genç milletvekili olduktan sonra iki yıllık aradan sonra emekli olabilecek diye. Bütün bunlar yanlış beyanlar. Çünkü emeklilik sistemi ve yasamız belli. Belirgin bir yere gelmeden hiç kimse emekli olamaz. Milletvekili de olsa o yaşını ve primini doldurmadan kimse emekli olamaz. Onun için bu aslında gençliğimize güvenimizin bir göstergesi. Biz 21 yaşında İstanbul'u fetheden bir ecdadın torunlarıyız. Onun torunları dün gururla diyorduk. Bizim atalarımız, gemileri karadan yürüttü diyorduk. İşte çok şükür bugün de onun torunları, denizin altından yüzdürdü. İnsanlar inandıktan sonra el ele gönül, gönülle verdikten sonra yapamayacağımız hiçbir şey yok" dedi.



''Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimleri bir arada yapılacak''

Düzenlemedeki Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimlerinin bir arada yapılacağına da değinen Yağcı, sözlerine şöyle devam etti;

"Bir diğer madde, Cumhurbaşkanlığı seçimleri 4 yıl yerine milletvekili seçimleri ile birlikte 5 yılda bir yapılacak. Şimdi bunda hayır diyecek ne var. Bundan sonra önümüze iki sandık kurulacak. Birisi devletimizin yönetimi için Cumhurbaşkanımızı seçeceğiz. Diğer taraftan aslında bu milletimize çok büyük bir tercih hakkı tanıyor. Önceden belki de milletvekillini beğenmiyordunuz ancak istikrar korunsun, devletimiz iyiye gitsin diye, ekonomik sıkıntılar olmasın diye istemediğimiz milletvekillini seçiyorduk. Bu yeni düzenleme ile bizler hem Cumhurbaşkanımızı hem de Milletvekilimizi 5 yılda bir tek seçimde yapacağız."



''Yeni sistem ile meclisimiz daha güçlü oluyor''

Yeni düzenleme ile meclisin daha güçlü olacağını anlatan Başkan Yağcı, ''Yine başka bir maddeye göre meclisin denetim sistemi daha güçlü oluyor. Birileri diyorlar ya tek adamlık diye. Meclis burada formalitedir diye. Değerli kardeşlerim öyle bir sistem kurulmuş ki şahsen eğer kendi menfaatini düşünen ve tek adamlık iddiası olan bir insanın bir düşüncenin ortaya koymayacağı bir sistem. Çünkü bugünkü sistemde Cumhurbaşkanlığının hiçbir şeyi yargılama ve sorgulama, sorumlu tutma hak ve yetkisi kimse de yok. Ama bu yeni sistemde meclis, Cumhurbaşkanlığını her yapmış olduğu işleri denetleme ve gerçekten meclis araştırmaları, genelge ve yazılı soru önergeleri vererek, bunların her birisini denetleme hak ve yetkisine sahip olacak" ifadelerine yer verdi.



''Hiç kimse bu milletin kutlu yürüyüşünü durduramayacak''

Konuşmasının devamında hiç kimsenin bu milletin kutlu yürüyüşünü durduramayacağını ifade eden Belediye Başkanı Selim Yağcı, ''Ben 13 yıldır siyasetin içindeyim. Öncelikle liderimize siyaseti yapmayacağını söylediler. Muhtar bile olamayacağını söylediler, siyasetin dışına itmeye çalıştılar. Daha sonra iktidara gelen siyasi bir partiye kapatma davası açtılar ve bir oyla o siyasi parti bir taraftan ülkeyi yönetirken, bir oyla siyasi hayatiyetini kazanma hakkını elde ettiler. Daha sonra e-muhtıralarla ayağınızı denk alın dediler. Bu da sökmedi. Daha sonra Cumhurbaşkanı seçeceğiz dedik. Siz Cumhurbaşkanını seçemezsiniz deyip, 367 gibi bir kanunda, nizamda anayasada olmayan bir garabeti ortaya koydular. Bunu da atlattık. Daha sonra ekonomik birçok sıkıntıyı da atlattık. Son yıllarda da gezi olayları ile bu vatanın evlatlarını birbirine düşünecek birçok senaryoyu ortaya koydular. Yani ne demek istediler, biliyor musunuz? Siz önce bu köprüleri yapmayın, şu 3. havaalanını yapmayın, Avrasya Tünelini yapmayın, Yavuz Sultan Selim Köprüsünü yapmayın, bu madenleri işletmeyin biz de bu olayları bitirelim dediler. Bir taraftan yeşili koruyacaklar. Ama diğer taraftan memleketin köküne dinamit koydular. Bunlar da bizi durduramadı. Bu sefer ne yaptılar. Bu sefer yargı darbesi yaptılar. 17 ve 25 Aralık darbesi. Belki de 15 Temmuz'dan daha ağır bir darbeyi gerçekleştirdiler. Ama Recep Tayyip Erdoğan, cesareti, dirayeti ve feraseti ile düzeni bozdu. Gerçekten ondan sonra da 15 Temmuz'u yaşadık. Bir taraftan liderimizin güçlü olması diğer taraftan insanımızın vatansever olması ve bu davaya sahiplenmesi, bu bayrağa sahiplenmesi ile bu sıkıntıyı da aştık'' dedi.



''Eş ve dostlarımıza bu süreci anlatalım ve geleceğimizi emin ellere teslim edelim''

Konuşmasının sonunda, bu sürecin eş, dosta ve herkese anlatılması gerektiğini belirterek vatandaşlara çağrıda bulunan Başkan Yağcı, "Kardeşlerimizin duaları ve gayretleriyle gerçekleştireceğiz. Sizlerden şunu rica ediyorum. Sakın ihmal etmeyelim. Sadece kendimizle kalmayalım. Teknoloji var, yakın ve dostlarımız ile yüz yüze görüşemiyorsak bile, en azından telefon ile bu eş ve dostumuzu arayarak, tereddüte olan yakınlarımız ile görüşelim, onlarla bu süreci istişare edelim. Memleketimizin böyle bir hassas dönemden geçtiğini hatırlatalım. Eşimizle, dostumuzla ve kardeşlerimiz ile ortak karar verelim ve geleceğimizi emin ellere teslim edelim. Çocuk ve torunlarımıza karşılık gerçekten bu büyük görevimizi yapalım. İnşallah önümüzdeki zaman dilimi içinde geriye dönüp baktığımızda, bu ülkenin gelişim ve değişiminde benim de emeğim var. Allah'a çok şükürler olsun bu güzel kararda benim de katkım var diyelim. Bu millet ne zaman zorda kaldıysa yine milletimizin sağ duyusuyla çıkmayı başarmış bir millet ve bayrağı emin ellere teslim etmeyi bilmiştir. Ben bu vesile ile bu süreci en güzel şekilde geçirip, ülkemiz faydasına olacak güzel bir kararın çıkmasını Cenabı Allah'tan niyaz ediyorum. 16 Nisan'da İnşallah memleketimiz için en güzel karar çıkaracak ve bu milletin tarihi ve medeniyet yolculuğunda önü daha fazla açık olacak" dedi.

