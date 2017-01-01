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Tuşba Belediyesinden ödüllü deneme sınavı



(Fotoğraflı)



Murat Dalgın

VAN (İHA)  Van'ın Tuşba Belediyesi ile Tuşba İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından "Ücretsiz ve Ödüllü Deneme Sınavı" yapıldı.

Tuşba ilçesinde bulunan 5'inci sınıftan 12'nci sınıfa kadar 27 bin öğrencinin katıldığı sınav, sabah saatlerinde başladı. Sınav öncesi okulları ziyaret eden Tuşba Belediye Başkanı Fevzi Özgökçe, Tuşba İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhlis Ceylani ve çok sayıda öğrenci velisi, sınıfları gezerek öğrencilere başarılar diledi.

Sınav öncesi Vali Haydar Bey Lisesinde bir açıklama yapan Tuşba Belediye Başkanı Doç. Dr. Fevzi Özgökçe, bu deneme sınavı ile bir ilke imza attıklarını belirterek, "İlk olan şudur; burada her kademedeki öğrencilerimize başarılarını ölçebilecek önemli bir deneme sürecindeyiz. 16 Nisan'dan sonra TEOG sınavına 10 gün gibi bir süre kalıyor. Öğrencilerimizi bu süre içerisinde heyecanlarını atlatmaları anlamında ilçe genelinde deme sınavı yapıyoruz. Bu sınava yaklaşık olarak 27 bin öğrencimiz katılıyor. Burada başarılı olan öğrencilerimizi de ödüllendiriyoruz. Bizler özellikle ilçemizde öğrencilerimizin bizim değerlerimizle yetişmeleri için ciddi programlar yapmaktayız. Van'ın akademik başarısını daha üst düzeye taşıma adına arkadaşlarımızla geceli gündüzlü çalışıyoruz" dedi.

TEOG sınavına girecek olan öğrencilere başarılar dileyen Özgökçe, "Bundan sonra da LYS'ye girecek olan öğrencilerimizin deneme sınavı başlayacak. Bizlerin biliyorsunuz Tuşba'daki sloganımız 'Eğitime Tam Destek' şeklindedir. Çünkü eğitimle ilgili en ufak bir aksama ciddi sorunlara mal olabiliyor. Bizler de geleceğimiz olan çocuklarımıza gözümüz gibi bakmaya çalışıyoruz. İnşallah çocuklarımız gelecekte en iyi yerlere gelecektir" diye konuştu.

Tuşba İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhlis Ceylani de eğitime verdikleri desteklerinden dolayı Tuşba Belediyesine teşekkür ederek, sınava giren öğrencilere başarılar diledi.

Kitapçıkları dağıtan Tuşba Belediye Başkanı Özgökçe ve Tuşba Milli Eğitim Müdürü Ceylani, öğrencilere başarılar dileyerek buradan ayrıldı.

(MD-MSA-Y)



12.04.2017 14:07:50 TSI

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