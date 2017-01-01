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Gevaş Ziraat Odasından hayvancılığa destek



(Fotoğraflı)



Yusuf İdiz

VAN (İHA)  Van'ın Gevaş Ziraat Odası tarafından başlatılan girişimler sonucunda alınan küçükbaş hayvanlar sahiplerine teslim edildi.

Ziraat Bankası ile yapılan işbirliği neticesinde alınan 50 koyun, kuzularıyla birlikte çiftçiye teslim ettiklerini belirten Ziraat Odası Başkanı Mesut Ergenç, "Gevaş Ziraat Odası olarak amacımız, çiftçilerimizin devletin verdiği bütün imkanlardan faydalanmasını sağlamaktır. Bu sebeple Ziraat Bankası ile görüşerek çiftçilerimize düşük faizli küçükbaş hayvan alımını başlattık. Bu çalışma kapsamında Gevaş Ziraat Bankası Müdürümüz Hüseyin Fatih Dolmacı ile birlikte İnan Şahin adlı çiftçimizi ziyaret ederek, 50 koyunu kuzularıyla birlikte teslim ettik. Çalışmalarımız aralıksız devam edecektir" dedi.

Hayvanlarını teslim alan çiftçi İnan Şahin ise, "Gevaş Ziraat Odası girişimiyle aldığım hayvanlardan gayet memnunun. Başta Ziraat Odası Başkanı ve çalışanları olmak üzere emeği geçenlere teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

(Yİ-MSA-Y)



12.04.2017 14:11:02 TSI

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