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Osmaniye'de sirke sineğine karşı elma sirkesi dağıtıldı

- Osmaniye'nin Bahçe ilçesi Yukarıkarderesi Köyü'nde sirke sineğine karşı biyoteknik mücadele için çiftçilere elma sirkesi dağıtıldı, nasıl uygulanacağı anlatıldı



(Fotoğraflı)



Kasım Karadağ

OSMANİYE (İHA) - Osmaniye'nin Bahçe ilçesi Yukarıkarderesi Köyü'nde sirke sineğine karşı biyoteknik mücadele için çiftçilere elma sirkesi dağıtılarak nasıl uygulanacağı metod demonstrasyonu ile anlatıldı.

Programda konuşan Osmaniye Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü İbrahim Sağlam, kiraz üreticilerine sirke sineği mücadelesi kapsamında dağıtılmak üzere Hasanbeyli ve Bahçe Kaymakamlığı ile Bahçe Ziraat Odası Başkanlığı katkılarıyla yüzde 50 hibeli, 10 bin litre elma sirkesi dağıtımı yapıldığını söyledi.

Bu proje ile üretim sezonu boyunca çalışmaların devam edeceğini söyleyen Sağlam, "Son iki yılda ülkemizde sorun olmaya başlayan ve kanadı benekli sirke sineği olarak isimlendirilen polifag zararlı Drosophila suzuki ilimizde 2016 yılında tespit edilmiş olup, ilimiz için oldukça stratejik ürünlerden olan kirazda oldukça tehlikeli olmakla beraber birçok üründe zarar vermektedir. Zamanında meyve olgunlaşmaması, olgun meyvelerde ise yumurta bırakarak sonrasında larva zararına sebep olmaktadır. Uygulanması kolay ve ekonomik olması, zararlıya çok etkili bir yöntemdir" dedi.

(KSM-Y)



12.04.2017 14:14:28 TSI

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