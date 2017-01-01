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Selendi Çayı güvenli hale getirildi



(Fotoğraflı)



MANİSA (İHA) - MASKİ Genel Müdürlüğü, Selendi Çayı'nda gerçekleştirdiği ıslah çalışmalarını tamamlayarak bölgede meydana gelebilecek taşkın riskini ortadan kaldırdı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, 17 ilçedeki dere ıslah çalışmalarıyla taşkınların önüne geçerek daha güvenli bir Manisa inşa etmeye devam ediyor. MASKİ, Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından Selendi'ye kazandırılan Kent Meydanı yanından geçen Selendi Çayı'nda yürüttüğü ıslah işini tamamladı. MASKİ Genel Müdürlüğü Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı bünyesinde görev yapan ekipler, çalışmalar kapsamında menfez yenileme, istinat duvarı yükseltme ve tersip bendi imalatı gerçekleştirdi. MASKİ tarafından yapılan çalışmalarla, bölgedeki taşkın riski ortadan kaldırılarak suyun sağlıklı şekilde geçişi sağlandı. Bir Büyükşehir Belediyesi projesi olan ve yapımında sona gelinen Kent Meydanı Projesi ile modern bir sosyal alana kavuşmaya hazırlanan Selendili vatandaşlar, taşkın tehlikesi olmaksızın alanda güvenle vakit geçirebilecekler. MASKİ Genel Müdürlüğü tarafından Selendi Çayı'nın kaynak kısmında yapılan tersip bendi sayesinde ilçeyi çevreleyen akarsu kontrol altına alındı. Akıntının eğimini azaltarak debisini düşüren taşkın önleme yapısıyla, yağmur sularıyla taşınan kum, çakıl gibi maddelerin bendin arka kısmında çökmesi sağlanacak. Bu kısımdan rahatlıkla temizlenebilen rüsubatların, çay içerisinde birikerek taşkın riski doğurmasının da önüne geçilmiş olacak.

(ÖND-Y)



12.04.2017 14:15:32 TSI

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