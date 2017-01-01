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Eski hükümet konağının restorasyonu tamamlandı



(Fotoğraflı)



Uğur Ulu

MUŞ (İHA) - Muş Belediyesi ek hizmet binası ile birlikte sosyal ve kültürel amaçla kullanılacak olan eski hükümet konağının restorasyon çalışması tamamlandı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Belediye Başkanı Feyat Asya, belediye olarak kentin tarihi dokusunu korumanın gayretinde olduklarını belirterek, bu konuda sorumluluk bilinci ile hareket edeceklerini söyledi. Tarihi binanın aslına uygun bir şekilde restore edildiğinin altını çizen Başkan Asya, "Belediye hizmet binamızın yan tarafında bulunan tarihi bina uzun yıllar hükümet konağı olarak kullanıldı. Ardından okul olarak kullanılan bu bina, uzun bir süre boş kaldı. Bu binanın belediyemize tahsisini yaptıktan sonra geçen yıl restorasyon çalışmalarına başladık ve kısa bir süre önce tamamlandı" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanlığının restorasyon projesine uygun olarak tarihi doku ve imalatları bozmadan binanın onarımını yaptıklarını dile getiren Başkan Asya, "Tarihi binanın büyük bir kısmını sosyal ve kültürel etkinliklerde kullanılmak üzere vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Aynı şekilde mevcut belediye hizmet binamızın yetersiz olmasından dolayı başkanlık makamı, başkan yardımcıları ile fen işleri, proje etüt, ruhsatlar şube, muhtarlıklar, personel, sosyal ve kültürel müdürlükler buraya taşınacak" şeklinde konuştu.

Binada temizlik çalışmalarının başlatıldığını belirten Başkan Asya, 1,5 ay içerisinde taşınma işlerinin tamamlanacağını sözlerine ekledi.

(NA-MSA-Y)



12.04.2017 14:16:59 TSI

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