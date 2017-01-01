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Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi dijital kayıt sistemine geçti

12 Nisan 2017 Çarşamba, 14:09
Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi dijital kayıt sistemine geçti
Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi dijital kayıt sistemine geçti

(Fotoğraflı)

NİĞDE (İHA) - Niğde Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Dr. Fatih Balcı, Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde dijital kayıt sistemine geçildiğini söyledi.
Dr. Balcı yaptığı açıklamada hasta yoğunluğuna dikkat çekerek şunları söyledi: "Hasta yoğunluğunun en çok olduğu bölümlerden biri Kardiyoloji Polikliniğidir. Gelen her hastaya EKG çekilmesi zorunludur. Yeni kurduğumuz sistemle, EKG kağıdını ortadan kaldırarak çekilen her EKG'nin, tüm hekimlerimizin bilgisayarlarından görebilmesi ve değerlendirilmesi sağlanacaktır. Ayrıca hastalarımızın eski EKG'lerini yanlarında getirme zorunluluğu ortadan kaldırılacaktır."
(YE-AÖ-Y)

12.04.2017 14:17:54 TSI
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