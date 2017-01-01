YEREL HABERLER / NİĞDE HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi dijital kayıt sistemine geçti

Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi dijital kayıt sistemine geçti



(Fotoğraflı)



NİĞDE (İHA) - Niğde Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Dr. Fatih Balcı, Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde dijital kayıt sistemine geçildiğini söyledi.

Dr. Balcı yaptığı açıklamada hasta yoğunluğuna dikkat çekerek şunları söyledi: "Hasta yoğunluğunun en çok olduğu bölümlerden biri Kardiyoloji Polikliniğidir. Gelen her hastaya EKG çekilmesi zorunludur. Yeni kurduğumuz sistemle, EKG kağıdını ortadan kaldırarak çekilen her EKG'nin, tüm hekimlerimizin bilgisayarlarından görebilmesi ve değerlendirilmesi sağlanacaktır. Ayrıca hastalarımızın eski EKG'lerini yanlarında getirme zorunluluğu ortadan kaldırılacaktır."

(YE-AÖ-Y)



12.04.2017 14:17:54 TSI

NNNN

