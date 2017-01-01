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YEREL HABERLER  / MANİSA HABERLERİ
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Üzüm bağını dolu filesi ile örttü

12 Nisan 2017 Çarşamba, 14:17
Üzüm bağını dolu filesi ile örttü
Üzüm bağını dolu filesi ile örttü

(Fotoğraflı)

Vehbi Sarıhan
MANİSA (İHA) - Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde üzüm üreticisi Ahmet Bayer, 34 dönümlük üzüm bağının tamamını doluya karşıya örtü altına aldı.
Sarıgöl'de üzüm üreticileri, olası bir dolu yağışına karşı ürünlerini korumak için önlemlerini almaya başladı. Uzun yıllardır Sarıgöl'de üzüm üreticiliği yapan Ahmet Bayer, 34 dönümlük üzüm bağının tamamını örtü altına alarak, olası bir dolu yağışına karşı önlem aldı. Özellikle bu aydan Temmuz ayının ortalarına kadar dolu tehtidinin devam ettiğini kaydeden Bayer, "Ben üç yıldır üzüm bağlarımın üzerini dayanıklı dolu geçmeyecek şekilde dolu filesi örtmekteyim. Çok faydasını gördüm. 34 dönüm üzüm bağımın üzerine 34 bin metrekarelik file örtü ile kapladım. Dönümü 850 TL tutarındadır. Fabrika garantisi 7 yıl ama Nisan ayında örttüğümüz bağlarımızın üzerindeki dolu filesini Temmuz ayında kaldırdığımızda bu süre 10 yıl olmaktadır. Üzüm bağlarımızı mutlaka dolu ve don olaylarına karşı korumak gerekir '' dedi.
(VS-ÖND-Y)

12.04.2017 14:24:26 TSI
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