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Romanlar okuma yazma öğreniyor



(Fotoğraflı)



Toprak Akkaya

ÇANAKKALE (İHA) - Biga'da Şadan Doğan Anaokulunda roman vatandaşlar için okuma yazma kursu açıldı.

Halk Eğitimi Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğünce açılan kursa toplam 44 kursiyer katıldı. Okul Müdürü yaptığı Emel Çimen yaptığı açıklamada, "Mahallemizde okuyamayan yazamayan kalmasın istedik. Bunun için önce saha çalışmalarımızı tamamladık. 10 Nisan tarihi itibariyle 1. kademe okuma yazma kursuna 36 kursiyer günde 4 saat olmak üzere başladı. Toplam 120 saatlik eğitim 23 Mayıs tarihi itibari ile sona erecek" dedi. Çimen, 14 Kasım'da başlayan ikinci kademe kurslarının da 17 Şubatta sona erdiğini birinci kademe kursunu tamamlayan 8 kursiyerin toplamda 180 saatlik kursu 13 Haziran'da tamamladıkları takdirde ilkokul diploması almaya hak kazanacaklarını kaydetti. Çimen, kursiyerleri iki hafta sonra Çanakkale'ye Şehitlik gezisine götüreceklerini duyurdu.

(GD)



12.04.2017 14:24:57 TSI

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