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YEREL HABERLER  / ADANA HABERLERİ
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Büyükşehir'in tertiplediği TEOG Deneme Sınavına yaklaşık 10 bin öğrenci katıldı

12 Nisan 2017 Çarşamba, 14:17
Büyükşehir'in tertiplediği TEOG Deneme Sınavına yaklaşık 10 bin öğrenci katıldı
Büyükşehir'in tertiplediği TEOG Deneme Sınavına yaklaşık 10 bin öğrenci katıldı

(Fotoğraflı)

ADANA (İHA) - 8. sınıf öğrencileri, Adana Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği TEOG Deneme Sınavı ile eksiklerini tespit etme, sıralamadaki yerlerini görme, tercih edecekleri okulları belirleme olanağı buluyor.
Adana Büyükşehir Belediyesi, 13 Gençlik Merkezi'nde 10 bini aşkın öğrenciye eğitim vererek, Adana'nın, Türkiye genelindeki eğitim sıralamasında daha iyi bir yer edinmesi için çaba harcıyor.
Büyükşehir Belediyesi, Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Sistemi (TEOG) Sınavı'na hazırlanan öğrencilere ücretsiz deneme sınavı düzenlemeye devam ediyor.
Adana Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Daire Başkanlığı Gençlik Merkezleri ve Meslek Edindirme Şube Müdürlüğü'nce, 13 Gençlik Merkezi'nde TEOG Deneme Sınavı düzenlendi.
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü'nün eğitime verdiği önemin ve sosyal belediyecilik anlayışının gereği olarak hayata geçirilen TEOG deneme Sınavı'na 10 bin öğrenci katıldı.
Söz konusu deneme sınavıyla, 8. sınıf öğrencilerinin Adana genelinde başarı sıralamalarını görme olanağı doğacak. Öğrenciler hangi okulları tercih edebilecekleri hakkında öngörü sahibi de olacak ve TEOG'a sayılı günler kala eksiklerini görme fırsatı bulacak.
Adana Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Daire Başkanlığı Gençlik Merkezleri ve Meslek Edindirme Şube Müdürlüğü Yöneticileri, Adana Büyükşehir Belediyesi'nin, il genelinde benzer bir deneme sınavı yapılamaması açığını kapatmasının önemine değindi. Başkan Hüseyin Sözlü'nün talimatlarını uyguladıklarını belirten Büyükşehir Bürokratları, TEOG Deneme Sınavı'nın, eğitim konusunda da gerekli zamanlarda gerekli hamleleri yapan bir sosyal belediyecilik kimliği taşınmasına yönelik önemli bir hamle olduğunu açıkladılar.
Adana Büyükşehir Belediyesi, Gençlik Merkezlerinin sayısının artması için çalışmalarını sürdürüyor.
(ELF-Y)

12.04.2017 14:25:54 TSI
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