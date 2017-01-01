YEREL HABERLER / BALIKESİR HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Öğrenciler TEMA'yı ziyaret etti

Öğrenciler TEMA'yı ziyaret etti



(Fotoğraflı)



Otağ Fırıncıoğulları

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir Mehmet Akif Ersoy İlkokulu öğrencileri öğretmenleri Hülya Çalaner ve Candan Duygu Öztürk ile birlikte TEMA Balıkesir İl Temsilciliği ziyaret etti.

Mehmet Akif Ersoy İlkokulu öğrencileri öğretmenleri eşliğinde TEMA Balıkesir İl Temsilciliğini ziyaret etti. TEMA Balıkesir İl Temsilcisi Korhan Yakut öğrencilere TEMA çalışmaları ve faaliyetleri hakkında bilgiler verdi. Mehmet Akif Ersof İlkokulu öğretmeni Hülya Çalaner sosyal bilgiler dersinde "Hep birlikte" ünitesini işlediklerini belirterek "Bu ünitemizin konularından birisi de resmi kurumlar ve sivil toplum örgütlerinden de bazı vakıfları öğrencilerimize tanıtmak bilgi edinmelerini sağlamak. Kızılay Balıkesir şubesinede götürdük öğrencilerimizi oradada bilgi edindiler. Şimdi de Balıkesir TEMA evine gelerek TEMA'nın yaptıkları çalışmalarla ilgili öğrencilerimizin bilgi edinmeleri amacımız bu" dedi.



Bizim asıl derdimiz toprak

TEMA Vakfı Balıkesir İl Temsilcisi Korhan Yakut vakıf olarak gönüllülük esasına göre çalıştıklarını ifade ederek "Gerek ben gerekse vakıf çalışanlarımız gönüllü olarak çalışmaktayız ve gönüllülerle çalışıyoruz. Bu gelen öğrenciler bir doğa, bir TEMA gönüllüsü. Tabiki TEMA burada bir simge aslında doğa gönüllüsü olması lazımki bizim vakfımızı seçsinler. Biz onlara doğadaki bazı kötü veya iyi oluşumların farkındalıkla kafalarında yer etmesini için çalışıyoruz. İleride belli makamlara geldiklerinde doğaya dost olmalarını, doğanın karşında değil yanında olmalarını istiyoruz ve o hale gelmeleri için çalışmalarımızı sürdüyoruz. Toprağımızı anlatıyoruz ve bizim asıl derdimiz toprak. Toprağı korumak için de insanın solunumu veya sağlığı içinde tabiki ağaç. TEMA'nın zaten açılımıda Türkiye Erezyonla mücadele Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı olarak geçiyor. Biz bu ana başlıklarda ki terimleri hayata geçirmeye çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

(OF-



12.04.2017 14:26:37 TSI

NNNN

