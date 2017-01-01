YEREL HABERLER / ADANA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Türkkan: "Darbelerin yaşanmaması için toplumsal bir bilinç oluşturmak istiyoruz"

Türkkan: "Darbelerin yaşanmaması için toplumsal bir bilinç oluşturmak istiyoruz"



(Fotoğraflı)



ADANA (İHA) - 15 Temmuz Milli İrade ve Demokrasi Derneği (MİDDER) Adana İl Başkanı, yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (Adana BTÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Tümay'ı makamında ziyaret etti.

15 Temmuz Milli İrade ve Demokrasi Derneği Adana İl Başkanı Mahmut Türkkan, derneğin kuruluş amacı hakkında Rektör Prof. Dr. Tümay'a yaptığı açıklamada "Dernek olarak amaç ve hedefimiz, milli birlik ve beraberlik konularında farkındalık oluşturmaktır. Demokrasi şehitlerinin emanetine sahip çıkmak ve anılarını gelecek nesillere taşımaktır. 15 Temmuz darbe girişimine benzer darbelerin tekrar yaşanmaması için sivil inisiyatif alarak, toplumsal bir bilinç oluşturmayı istiyoruz" dedi.

Dernek üyelerine ziyaretlerinden dolayı teşekkür eden Rektör Prof. Dr. Tümay, MİDDER'in Adana'da kurulması ve Türkiye çapında örgütlenmesinin son derece önemli olduğunu ifade etti.

(ELF-Y)



12.04.2017 14:27:41 TSI

NNNN

