12 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / BALIKESİR HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Büyükşehir'den mobil sağlık hizmeti

12 Nisan 2017 Çarşamba, 14:21
Büyükşehir'den mobil sağlık hizmeti
Büyükşehir'den mobil sağlık hizmeti

(Fotoğraflı)

Otağ Fırıncıoğulları
BALIKESİR (İHA) - Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin "Balıkesir Büyük Aile Oluyor" projesi kapsamında İl Halk Sağlığı Müdürlüğüne tahsis ettiği "Mobil Sağlık Tırı" ile vatandaşlar sağlık taramasından geçiriliyor. Sağlık tırı ile GGT, HPV, Kemik taraması, Mamografi ve şeker taraması yapılıyor.
Balıkesir Büyükşehir Belediyesinin "Balıkesir Büyük Aile Oluyor" projesi kapsamında İl Halk Sağlığı Müdürlüğüne tahsis ettiği "Mobil Sağlık Tırı" ile vatandaşlar sağlık taramasından geçiriliyor. Sağlık tırı ile GGT, HPV, Kemik, Mamografi ve şeker taraması yapılıyor. İlk olarak Maltepe Mahallesi'nde vatandaşlara hizmet veren Mobil Sağlık Tırı, geçtiğimiz hafta İvrindi'de sağlık taramalarında bulundu. Sağlık Tırı bu hafta ise Gündoğan Mahallesi'nde hizmet vermeye başladı. Özel olarak hazırlanan mobil sağlık tırı, içinde yer alacak teknolojik tıbbi cihazlarla "mobil dijital hastane" işlevi görüyor. Tam donanımlı mobil hastane olarak çalışacak mobil sağlık tırında, çeşitli kanser türleri için testler de yapılabiliyor. Sağlık tırı ile İvrindi'de bugüne kadar 93 GGT, 146 HPV, 631 kemik taraması, 344 mamografi ve 601 şeker taraması gerçekleştirildi. Sağlık tırı Balıkesir'in sırasıyla 1130 mahallesinde vatandaşlara hizmet verecek.
(OF-

12.04.2017 14:28:44 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Başkan Uğur, Karesi muhtarlarıyla buluştu
YEREL

BAŞKAN UĞUR, KARESİ MUHTARLARIYLA BULUŞTU
Öğrenciler TEMA'yı ziyaret etti
YEREL

ÖĞRENCİLER TEMA'YI ZİYARET ETTİ
Dursunbey Saz Bölgesine Büyükşehir Ada Kafe yapacak
YEREL

DURSUNBEY SAZ BÖLGESİNE BÜYÜKŞEHİR ADA KAFE YAPACAK
Başkan Uğur ve Başkan Uysal Burhaniye'de çıkarma yaptı
YEREL

BAŞKAN UĞUR VE BAŞKAN UYSAL BURHANİYE'DE ÇIKARMA YAPTI
Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı:
YEREL

BALIKESİR VALİSİ ERSİN YAZICI:
BENGİ projesi drama etkinliği ile öğrencilere tiyatro
YEREL

BENGİ PROJESİ DRAMA ETKİNLİĞİ İLE ÖĞRENCİLERE TİYATRO
Fotoğraf kursiyerleri, eserlerini sergiledi
YEREL

FOTOĞRAF KURSİYERLERİ, ESERLERİNİ SERGİLEDİ
Ayvalık'ta Kodlama Eğitimi Köy Okullarında da başladı
YEREL

AYVALIK'TA KODLAMA EĞİTİMİ KÖY OKULLARINDA DA BAŞLADI
Burhaniyeli öğrenci Başkan Uysal'dan belediyecilik öğrendi
YEREL

BURHANİYELİ ÖĞRENCİ BAŞKAN UYSAL'DAN BELEDİYECİLİK ÖĞRENDİ
&quot;16 Nisan Türkiye için bir fırsat&quot;
YEREL

"16 NİSAN TÜRKİYE İÇİN BİR FIRSAT"
Haltercilerden Kaymakam Öner'e teşekkür ziyareti
YEREL

HALTERCİLERDEN KAYMAKAM ÖNER'E TEŞEKKÜR ZİYARETİ
Kitap okuma birincisi oldu
YEREL

KİTAP OKUMA BİRİNCİSİ OLDU
Burhaniyeli fotoğrafçılar doğa gezisi yaptı
YEREL

BURHANİYELİ FOTOĞRAFÇILAR DOĞA GEZİSİ YAPTI
Bigadiç'e TOKİ müjdesi
YEREL

BİGADİÇ'E TOKİ MÜJDESİ
AK Parti Balıkesir Milletvekili Sema Kırcı:
YEREL

AK PARTİ BALIKESİR MİLLETVEKİLİ SEMA KIRCI:
Başkan Uğur'a şampiyon sporcudan ziyaret
YEREL

BAŞKAN UĞUR'A ŞAMPİYON SPORCUDAN ZİYARET
Yel değirmeni sosyal tesisinin temeli atıldı
YEREL

YEL DEĞİRMENİ SOSYAL TESİSİNİN TEMELİ ATILDI
AK Parti Edremit İlçe Başkanı Metin Örkçü:
YEREL

AK PARTİ EDREMİT İLÇE BAŞKANI METİN ÖRKÇÜ:
Burhaniyeli öğrencilerden komşu ilçeye tarihi gezi
YEREL

BURHANİYELİ ÖĞRENCİLERDEN KOMŞU İLÇEYE TARİHİ GEZİ
Ayvalık'ta iş yerlerine giren kişi yada kişiler bozuk paraları çaldı
YEREL

AYVALIK'TA İŞ YERLERİNE GİREN KİŞİ YADA KİŞİLER BOZUK PARALARI ÇALDI
Burhaniyeli öğrenciler hükümlülerle ağaç dikti
YEREL

BURHANİYELİ ÖĞRENCİLER HÜKÜMLÜLERLE AĞAÇ DİKTİ
Kompozisyon yarışmasında ikinci oldu
YEREL

KOMPOZİSYON YARIŞMASINDA İKİNCİ OLDU
Havran Kaymakamı Türköz hayra katıldı
YEREL

HAVRAN KAYMAKAMI TÜRKÖZ HAYRA KATILDI
Harçlıklarını yetim kardeşleri için biriktiriyorlar
YEREL

HARÇLIKLARINI YETİM KARDEŞLERİ İÇİN BİRİKTİRİYORLAR
EN ÇOK OKUNANLAR
Roketsan'ın yeni ürünleri yolda
TEKNOLOJİ

ARTIK BOYLARI 2 METRE DEĞİL...

 1
  • 2 Bu kıyafet bir devrimi gerçekleştirdi!
  • 3 Türkiye'nin en güzel kadınlarından biriydi! Son hali görenleri şaşırtıyor...
  • 4 Dünya onu konuşuyor! Parasızlıktan okulu bırakmıştı...