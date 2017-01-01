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Başkan Aydın'dan 412 araçlık gövde gösterisi



(Fotoğraflı)



Şahap Çakır

ERZURUM (İHA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Erzurum 'daki mitingi için yüzlerce aracın yer aldığı konvoyla binlerce Horasanlı Erzurum a akın etti. AK Parti'nin kalesi konumundaki iller arasında ilk sıralarda yer alan Erzurum da olağanüstü bir yoğunluk yaşanıyor. Erzurum'un Horasan ilçesinde halk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mitingi için kilometrelerce uzunlukta konvoyla Erzurum'a adeta çıkarma yaptı. Belediye Başkanı Abdulkadir Aydın'ın öncülüğünde bir araya gelen Horasan halkı, mitingin saatler öncesinde araçlarıyla yollara koyuldu. Onlarca kilometreyi bulan araç konvoylarını ay yıldızlı Türk bayraklarıyla süsleyerek adeta gövde gösterisi yapan Horasan, "Ak oyların lideri biziz" mesajını verdi. Başkan Aydın, Horasan'ın Türkiye genelindeki AK Parti oy oranında önemli sıralarda olduğunu belirterek, "Hedefimiz bu yıl yüzde 95 evet oyu ile Erzurum da rekoru kırmak. Bu liderliği sürdürmek için yoğun bir dönem yaşıyoruz" dedi.

Türk bayraklarıyla süslü araçlarla korna çalarak miting yolunu tutan Horasan halkına öncülük eden başkan Aydın miting alanında Horasanlıların Cumhurbaşkanına olan sevgisini en iyi şekilde dile getireceğini ifade etti.

Horasanda 412 araçla gövde gösterisi Horasanda hareketlilik sabahın ilk saatlerinden itibaren başladı. Belediye Başkanı Abdulkadir Aydın öncülüğündeki vatandaşlar, Belediye binası önünde toplanarak Erdoğan'ı karşılamak için hummalı bir çalışma başlattı. Yüzlerce araçtan oluşan konvoy ve ücretsiz temin edilen araçlarla halk şenlik havasında il merkezinin yolunu tuttu.

Belediye Başkanı Abdulkadir Aydın katılımcılara teşekkürlerini iletti.

(ŞÇ-AT-Y)



12.04.2017 14:29:23 TSI

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