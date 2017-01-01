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Tuşba'da münazara yarışmasının çeyrek finali yapıldı

12 Nisan 2017 Çarşamba, 14:29
Tuşba'da münazara yarışmasının çeyrek finali yapıldı
Tuşba'da münazara yarışmasının çeyrek finali yapıldı

(Fotoğraflı)

Murat Dalgın
VAN (İHA) - Van'ın Tuşba Belediyesi Kültür Sosyal İşler Müdürlüğü ile Tuşba İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün ortaklaşa düzenlediği münazara yarışmasının çeyrek finali yapıldı.
Van Güzel Sanatlar Lisesinde düzenlenen yarışmada; Van Güzel Sanatlar Lisesi "Ülkeleri Kalkındıran Sermayedir" konusunu, Van Spor Lisesi ise "Ülkeleri Kalkındıran Eğitimdir" konusunu savundu. Yarışma sonunda Van Güzel Sanatlar Lisesi "Ülkeleri Kalkındıran Sermayedir" konu başlığında 85 puan alarak yarışmayı kazanarak yarı finale yükseldi. Van Spor Lisesi ise 75.75 puanda kaldı.
Gerçekleştirilen münazarada konuşan Tuşba İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhlis Ceylani, Tuşba Belediyesinin eğitime büyük destek verdiğini belirterek, "Tuşba Belediyesi eğitime ciddi destekler veriyor. Kitap dağıtımı, deneme sınavları ve okul çevre düzenlemeleri gibi konularda başkanımız bizlere destek veriyor. Meslek liselerinde okuyan arkadaşların mesleki başarılarının yanı sıra akademik başarısını da bu münazaalarda çok iyi gördük. Bu münazaalarda sadece Anadolu ve fen liseleri değil, mesleki liselerin de ne kadar akademik ve münazaracı olduğunu gördük" dedi.
Tuşba Belediye Başkanı Doç. Dr. Fevzi Özgökçe ise, Tuşba'da fikirlerin konuştuğunu ifade ederek, bu çalışmanın devam edeceğini ve amaçlarının ilçede akademik başarıyı arttırmak olduğunu söyledi. Geçmişte eğitimde yaşanan sıkıntıları anlatan Özgökçe, "Bizim dönemimizde hocalarımız okullara giderken, bir tezek ve bir kitap ile okullara gidiyordu. En kaliteli okullar 2 gözlüydü. Ama şimdi ise okullar Çırağan Saray'ları gibi. Bizim dönemimizde okul bitene kadar kitaplar tamamlanmıyordu. Ama şimdi okul başlar başlamaz tüm kitaplar masalarda yer alıyor. Gençlerin önünde eğitim anlamında hiçbir sıkıntı yok. Bizim dönemimizde servis kavramı yoktu. Ancak şimdi bakıyorsunuz öğrenciler taşımalı sistem ile okullarına gidiyorlar. Türkiye olarak eğitimde çağ atladık. Bu anlamda dünya ile yarışıyoruz ve güzel yerlere geleceğiz" şeklinde konuştu.
Yapılan münazaralarla ilgili de konuşan Başkan Özgökçe, "Şu anda sizin yaptığınız tartışmaları, televizyonlarda izlediğimiz siyasetçiler yapamıyor. Biz geleceğimizden ümit varım. Eğitim en değerli ve en kıymetli alandır. 'Değerlerimiz Geleceğimiz' etkinliği kapsamında okullarda öğrencilerle bir araya geliyoruz. Tüm bunları sizler için yapıyoruz. Tuşba, Türkiye'de büyük bir fark oluşturacak. Girilen sınavlarda bu başarıyı çok iyi görüyoruz. Şartlar ve zeminlerde buna çok müsait. Van Denizi kenarında yer alan gençliğimiz, gelişmeye çok açık bir gençlik. Bizim çok önemli bir neslimiz var. Ben bu anlamda da çok ümit varım. İnşallah Tuşba olarak güzel bir gelecek göreceğiz. Ben sınavda yer alan öğrencilerimize, jürimize ve öğretmenlerimiz çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.
Program, yarışmaya giren öğrencilere Tuşba Belediyesi tarafından verilen hediyeler ve çektirilen hatıra fotoğraflarının ardından sona erdi.
(MD-MSA-Y)

12.04.2017 14:37:05 TSI
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