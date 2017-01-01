YEREL HABERLER / BİLECİK HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Ahmet Selim Köroğlu, Şeyh Edebali türbesini ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Ahmet Selim Köroğlu, Şeyh Edebali türbesini ziyaret etti



(Fotoğraflı)



Cem Kaan Toka

BİLECİK (İHA) - Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Ahmet Selim Köroğlu, Bilecik Şeyh Edebali türbesini ziyaret ederek dua etti.

Bozüyük'te Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi Halk Buluşması adlı programa katılmak için Bilecik'e gelen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Ahmet Selim Köroğlu, Şeyh Edebali türbesini ziyaret etti. Ardından Bilecik Belediyesi Osmanlı Tarih şeridini de gezen Köroğlu, yetkililerden tarihi şeridi hakkında bilgi aldı.

Ziyarete eşlik eden Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Ahmet Selim Köroğlu'nu ağırlamaktan mutlu olduklarını ifade ederek, "Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Ahmet Selim beyin ziyaretinden çok memnun olduk. Beraber Şeyh Edebali türbesini ziyaret ettik. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Hep birlikte daha iyiye, daha güzele" dedi.

Başkan Yağcı, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Ahmet Selim Köroğlu ve yanındakilere üzerinde Osmanlı Arması bulunan tablo hediye etti.

(CKT-DA-Y)



12.04.2017 14:38:02 TSI

NNNN

